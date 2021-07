La conmovedora despedida de Penélope Cruz a su suegra, Pilar Bardem: “Siempre te llevaré en mi corazón”

Pilar Bardem, emblema del cine español, falleció el pasado sábado en Madrid, a los 82 años. Desde entonces, numerosos han sido los homenajes que colegas y allegados dedicaron a la actriz a través de las redes sociales. Entre los emotivos mensajes de despedida a su figura, Penélope Cruz, pareja de su hijo Javier Bardem, compartió una especial dedicatoria en la que resaltó el trabajo y los momentos compartidos junto a su suegra.

La actriz ganadora del Oscar por su papel en Vicky Cristina Barcelona subió varias fotos de la madre del actor a una publicación de Instagram. En una de las imágenes, se la ve compartir escena junto ella en la película Carne Trémula (1997), dirigida por Pedro Almodóvar, en el momento en que el personaje de Cruz da a luz y Bardem la ayudaba en el parto.

“Querida Pilar, miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma. ¿O quizás ahí las dos ya lo sabíamos?”, escribió Penélope al comienzo del posteo.

A continuación, Cruz resaltó la calidez y el trato recibido por parte de la madre de su marido a lo largo de los años. “¡Siempre fuiste tan buena conmigo! No se puede soñar una suegra mejor. Gracias por todo el amor que nos has dado: a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mí me has dado muchísimo”, expresó agradecida.

La actriz de Blow también destacó la faceta militante de Bardem en distintas causas sociales y su reivindicación activa en la defensa de mejoras para la profesión actoral. “Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio. No se puede olvidar que en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable”, matizó.

Finalmente, Cruz se mostró bendecida por la posibilidad de haber compartido junto a la célebre intérprete “todos estos años” de su “sabiduría” y sentido del humor. “Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias, Pilar”, manifestó.

Javier Bardem y sus hermanos, Carlos y Mónica, también dedicaron a su madre un emotivo homenaje público a través de las redes sociales, brindándole un último adiós “como ella” y ellos mismos deseaban: “Con el corazón lleno amor, con ternura y una sonrisa en la boca, y con el alma rebosando gratitud por los miles y miles de mensajes de cariño, respeto y admiración” recibidos.

“Por nuestra madre. Amigas y amigos, compañeros y compañeras, y desconocidos que se han tomado el tiempo para escribir y arroparnos con su cariño. Recordémosla viva, alegre y luchadora. Gracias por esta ola de amor”, expresaron sus hijos en la cuenta de Javier Bardem.

Al actor y a su esposa se los vio en numerosas ocasiones acompañando a la madre del intérprete en actos públicos, como cuandoCruz compartió butacas en 2010 junto a Pilar en el Festival de Cannes. Consagrados como dos de los actores más mimados de la industria, Bardem y la icónica actriz española comenzaron su relación en 2007, momento en que se reencontraron tras haber trabajado juntos en los 90.

El mensaje que Penélope Cruz dedicó a su suegra cosechó múltiples reacciones de compañeros de profesión y reconocidas figuras en las redes sociales. Goya Toledo, íntima amiga de la actriz, comentó: ¡”Os quiero mucho!”. A ella se sumaron con muestras de afecto, entre otros, Sara Carbonero, Aitana Sánchez Gijón, Juana Acosta, Eduardo Casanova, Úrsula Corberó y Macarena García.

Pilar Bardem, quien padecía de cáncer de pulmón, falleció el pasado sábado en la capital española a causa de una infección renal. La actriz se mantuvo en actividad hasta hace poco, con más de 80 películas, 43 obras de teatro y 31 series televisivas en su haber, además de haber obtenido un premio Goya en 1995, la más alta distinción del cine español, por su labor en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Yanes. Las edades de Lulú, de Bigas Luna, Carne trémula, de Pedro Almodóvar, y Airbag, de Juanma Bajo Ulloa, son algunos de los filmes con los que la actriz, nacida en Sevilla en 1939, mantuvo su vigencia a pesar de su larga trayectoria.

LA NACION