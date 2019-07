Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2019 • 14:38

Después de destrozarle el auto a su marido (chocó su camioneta seis veces contra el auto de su pareja), Romina Fernández, la cuñada de Cinthia Fernández , le mandó un mensaje de WhatsApp a la producción de Intrusos dando su versión de los hechos.

El episodio había ocurrido el último fin de semana en el barrio Pichincha de Rosario, donde Maximiliano Baclini, el hermano de Matías, actual pareja de la modelo y bailarina, habría salido a tomar algo con una amante.

"Lo que les puedo decir es que somos una hermosa familia. Nos conocemos desde el colegio. Hace muchos años. Tenemos tres hijos hermosos de 16, 10 y 3 años. Entre nosotros no había crisis", rezaba el mensaje de texto que Romina le mandó a Intrusos.

Y sigue: "En el video se ve claro. Maximiliano está afuera del auto y me grita: 'Romina es una amiga'. Ella se va caminando. Yo de ninguna manera quise atentar contra ellos. Me veo y no me reconozco. Fueron cinco minutos de locura".

Pero además, la mujer de 34 años para terminar escribió: "Todavía no hablé con él, desde el domingo a la noche. Sabe que no le perdonaría una infidelidad. Se viene la separación".