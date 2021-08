La curiosa canción que eligió la China Suárez para musicalizar un baile de Magnolia: “Otra noche sin ti”

Desde que se separó de Benjamín Vicuña, la China Suárez pasa sus días enfocada en la remodelación de su nuevo hogar: una casa que compró en el barrio de Pilar, la cual cuenta con 7 hectáreas de campo. Desde allí, la actriz disfruta junto a sus hijos de las tardes cálidas que viene ofreciendo agosto.

A través de sus redes sociales, la orgullosa mamá comparte fotos y videos de Rufina (8), fruto de su relación con Nicolás Cabré, Magnolia (3) y Amancio (1), hijos del actor chileno.

En las últimas horas, la ex Teen Angel subió a sus historias de Instagram un pequeño clip que llamó la atención por un detalle: la canción elegida para musicalizar el momento, con un claro mensaje de desamor.

En el video se ve a Magnolia bailando con picardía y dulzura uno de los temas del momento, “Maldita foto”, de Tini Stoessel y Manuel Turizo. De fondo se escucha a La China riéndose de las ocurrencias de la pequeña y cantando el estribillo. “Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros”, expresa la actriz, que se separó hace tan solo diez días.

video para Espectáculos

Unas horas antes, Suárez compartió una foto de su hijo menor, Amancio, en donde se lo ve gateando por la casa. “Amor eterno”, puso como epígrafe del posteo, que en pocos minutos se llenó de comentarios que expresaban lo hermoso que es el bebé y la ternura que genera.

“Ay dios”, escribió Emilia Attias. “Que belleza”, agregó Evangelina Anderson. “¡Ay! ¡Qué Belleza por Dios!”, fue el comentario de Marcelo Polino, quien estuvo entre los muchos famosos que no pudieron evitar dejarle mensajes al pequeño.

Días atrás, la actriz también había expresado el amor que siente por sus dos niñas. “Querido ‘barba’, cómo le decía mi papá, sinceramente no esperaba tanto. Gracias gracias gracias”, escribió junto a una foto de Rufina y Magnolia.

El 20 de agosto, Vicuña confirmó a través de un comunicado publicado en Instagram que su relación con Suárez había terminado. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, culmina el mensaje.

Desde entonces, ella prefirió poner su atención en la nueva casa y dedicarse de lleno a elegir cada detalle para construir el hogar perfecto. Día a día va mostrando los muebles que está eligiendo para ponerle su toque personal a cada ambiente y los materiales que elige para las refacciones que va a realizar.

China Suárez Captura videos Instagram @sangrejaponesa

“Yo sigo agregando muebles y todavía tengo que empezar las refacciones, pero me encanta ir compartiéndolo para que vean cómo va quedando”, contaba el fin de semana al mostrar unas sillas que tienen respaldos cubiertos de pelo artificial, y simulan las orejas de un conejo.

“Miren este mueble, que les voy a hacer caso, porque muchos me dijeron que lave la madera, porque está muy brillante, así queda más natural”, comentó mientras mostraba un vajillero que pertenecía a sus abuelos y que heredó hace poco tiempo. También contó cuál es la incorporación favorita hasta el momento: una cómoda antigua, pintada de color verde, revestida de mármol en la superficie: “Esta es la estrella del día, me la restauraron; estoy medio obsesionada con el verde porque te levanta el espacio”.

Mientras hace caso omiso a los rumores en torno a los motivos de su separación del actor chileno, Eugenia se concentra en la nueva etapa que emprende y en disfrutar de la casa, no solo con sus hijos sino con varios amigos que la visitan los fines de semana para compartir junto a ella la emoción de construir un espacio a su medida.

LA NACION