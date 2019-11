La actriz de The Morning Show compartió imágenes con su estilista y gran amigo, Chris McMillan

Jennifer Aniston sí que sabe cómo mantener la popularidad en Instagram. La actriz de The Morning Show sube pocas imágenes pero, cuando lo hace, sus fanáticos le dan "like" en cuestión de segundos.

Hace unas horas, Aniston posteó dos fotos dedicadas al estilista Chris McMillan. Una de ellas parece formar parte de los inicios de Friends por su notorio tinte noventoso, mientras que la restante es una postal actual de ambos. "Feliz cumpleaños, Chrissy, hemos atravesado un largo camino, bebé", le escribió la actriz a su amigo en su día de celebración. El posteo cosechó 3 millones de "me gusta" en pocas horas.

McMillan es nada menos que el responsable del primer corte de pelo que lució Rachel Green, el personaje que Aniston interpretó en la famosa sitcom, un corte tan icónico que incluso era solicitado en peluquerías de todo el mundo, y que fue eventualmente denominado "the Rachel".

En 2011, la actriz aludió a los sentimientos encontrados que tiene al verse con ese cabello, y lo hizo en la revista Allure. "Amo a Chris, es la base de mi existencia, pero al mismo tiempo creó ese maldito 'Rachel', que no es mi mejor look. ¿Cómo digo esto? Creo que es el corte de pelo más feo que he visto en mi vida", se sinceró Aniston.

Sin embargo, más allá de las bromas respecto a su estilismo en Friends, la actriz mantiene una profunda amistad con McMillan, tanto así que llegó a declarar que su confidente le salvó la vida cuando atravesó etapas muy duras.

"Además de todo el trabajo que hemos hecho, las tendencias, los cortes de pelo que hemos creado, lo que más me ha importado es lo mucho que has estado para mí, y yo para ti, nos salvamos mutuamente la vida y el corazón muchas, muchas veces, y lo digo literal y figurativamente", expresó al entregarle a McMillan el premio al mejor estilista de 2018 en los galardones otorgados por InStyle.

Popularidad en crecimiento. A mediados de octubre, Aniston decidió unirse al mundo Instagram y "rompió" la red social. En menos de una hora, la comenzaron a seguir más de 116 mil usuarios de la plataforma, y actualmente tiene 19 millones de followers, mientras que ella solo sigue a 209, en su mayoría actores y músicos.

En una movida que sus fans celebraron, Aniston debutó en la red social con una selfie con todos sus excompañeros de Friends, la emblemática sitcom que cumplió 25 años: Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. De hecho, durante una visita al programa de Ellen DeGeneres, la actriz aseguró que no habrá una nueva temporada de Friends, pero que sí están trabajando en algo con el cast. "Nos encantaría que hubiese algo, pero no sabemos qué exactamente, simplemente estamos probando. No lo sé aún y no quiero decirle mentiras a la gente", añadió, con cautela.