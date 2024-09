La dramática historia de vida del doctor Daniel López Rosetti y por qué fue el “arcoíris” de su familia

Escuchar

Sentado en la mesa de Mirtha Legrand, el Doctor Daniel López Rosetti, el médico especialista en clínica médica y cardiólogo que se volcó al tratamiento del estrés y que es conocido por hablar de temas de salud en Telefe y en Radio Mitre, emocionó a la Chiqui y al resto de los invitados del programa al recordar su dramática historia de vida. “Tuve un hermano que falleció a los seis meses por una mala praxis médica”, recordó, y destacó en el relato la figura de su mamá.

El tema surgió luego de que López Rossetti compartiera algunas “herramientas para vivir mejor” que ofrece a los pacientes que acuden al Servicio de medicina del estrés del Hospital de San Isidro, donde se desempeña como jefe de área. “¿Usted cuál emplea?”, quiso saber la conductora, y el profesional explicó que en su caso, lleva un diario “como lo hacían los filósofos estoicos”, donde responde, todas las noches, tres preguntas: ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien hoy? y ¿Qué hubiera hecho de otro modo?

“¿Usted lo ejerce a todo eso?”, le preguntó Mirtha. “Trato. Mi mamá lo hacía más naturalmente”, confesó, y el recuerdo le dio el pie para volver sobre su dura historia de vida. “Mi mamá tenía una filosofía de vida muy marcada. Ella tuvo a mi hermana, que ya falleció, y después vino un hijo, al que le ponen Edgardo y que fallece a los seis meses por mala praxis médica”, recordó. “Estuvo 18 días internado en el Hospital de Niños donde según mi mamá lo atendieron excepcionalmente bien, y ella no salió de ahí”, agregó.

“La historia, la vida, dios quiso que después quede embarazada y vine yo”, continuó el profesional su relato. “Me enteré después lo que tuvo, que fue una invaginación intestinal”, explicó. Por último, el médico habló de cómo se los denomina a los chicos que llegan al mundo luego de la pérdida de un hermano. “Los niños que nacen después de una situación así reciben el nombre de arcoíris. Se dice eso porque traen color y alegría a la familia. Yo sería el arcoíris”.

“Sos el doctor de la gente”, intervino el diputado José Luis Espert luego de escuchar con atención la historia de López Rosetti. “Para mí, Radio Mitre y Telefe son dos grandes consultorios. Me parece que cuando se prende un micrófono o está la cámara es porque del otro lado hay personas que necesitan ayuda”, explicó. “Usted es un hombre muy útil a la comunidad. Es muy querido, además”, acotó la conductora por su parte. “Le agradezco, Mirtha”, reaccionó el médico sin salir de su tono serio. “Si mi mamá escuchara eso estaría muy contenta”, completó, con una sonrisa.

La noche de Mirtha con Luciana Geuna, José Luis Espert, Daniel López Rosetti y Diego Cabot Prensa El Trece

En ese momento, fue la periodista Luciana Geuna quién tomó la palabra y se emocionó hasta las lágrimas al hablar de la humanidad de López Rosetti. “Cuando estábamos en la radio con Lanata yo trabajaba con él, ¿te acordás que hacías el consultorio?”, interpeló al médico. “Yo trabajaba con vos. Al revés”, devolvió, gentil, el gesto. “Él es una persona así todo el tiempo. Yo hace unos años tuve unos problemas de salud y lo llamé a él. Lloro, pero es que él es así”, recordó, y no pudo terminar la frase por la emoción. “Yo asisto a las conferencias que da en Mar del Plata, en el hotel Costa Galana, que son imperdibles, son fantásticas”, sumó Legrand.

Una alerta de salud que apareció tras la muerte de su padre

El doctor Daniel López Rosetti contó cómo impactó en su profesión la muerte de su papá

Hace exactamente un año, sentado en la mesa de Juana Viale, López Rosetti habló de su papá. El médico recordó el momento en el que murió y cómo impactó la noticia en él. “Me fui a La Lucila del Mar y, un día, empecé a no sentirme bien. Me automediqué y no mejoré”, relató. “Me puse el estetoscopio y no me gustó, así que me fui a Valeria del Mar, que ahí sí hay radiología. Tenía un derrame pleural. Llamé a un amigo y me pinchó para sacar el líquido de los pulmones. Me generó tuberculosis pleural y estuve 18 meses de tratamiento, en los cuales cambié y crecí”, repasó aquel entonces.

Como consecuencia de ese hecho, el especialista puntualizó que su vida tuvo un antes y un después. “Empecé a trabajar formalmente en estrés y promulgué la ley de RCP en la Argentina. Porque el sinónimo de la palabra estrés es sufrimiento”.

LA NACION