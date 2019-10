"¿No te sentís una novia humillada?", le preguntó Mica Viciconte a Barby Franco Crédito: Instagram

1 de octubre de 2019 • 20:06

Barby Franco estuvo en Incorrectas como panelista invitada y, sobre el final del programa que conduce Moria Casán por América, lució el vestido de novia que había encargado con tanto amor e ilusión para el casamiento trunco, por tercera vez, con el abogado Fernando Burlando. El mismo vestido que rifó en el programa Pampita online (NetTV) y que se resiste a dar, evidentemente, porque anda de acá para allá con ese vestido de novia.

"¿No te sentís una novia humillada?", indagó Mica Viciconte. "Porque te plantó tres veces. Por ahí no se quiere casar con vos. Y no te veo preocupada. Más bien estás muy tranquila y muerta de risa", continuó Mica, muy seria.

Barby se sorprendió pero se repuso rápidamente. "Me río de mi misma, porque tengo sentido del humor. Claro que hay amor. Hace ocho años que estoy con él y obviamente nos amamos". "Pero hay muchas parejas que están juntas desde hace mil años y no se aman", arremetió Mica.

Sin darle más importancia, Barby contó que están muy bien con Burlando, que son novios pero que ahora es ella la que no se quiere casar. "Está medio enojado pero ya se le va a pasar. No tiene sentido del humor. Se armó un revuelo cuando dije en Incorrectas que un día Esmeralda Mitre había estado en su oficina mucho tiempo. Fue un chistecito que no entendieron ninguno de los dos".

Recordemos que en el último año Fernando Burlando suspendió tres veces el casamiento. ¿La tercera fue la vencida o lo intentarán una vez más?