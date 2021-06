La emoción de Rocío Marengo al hablar de su deseo de ser mamá

En pareja con Eduardo Fort desde hace siete años, Rocío Marengo se emocionó cuando habló de su deseo de ser madre: “tengo ganas de ser mamá. Estamos muy bien con Edu, hay proyectos y dejamos todo en manos de Dios, que venga cuando tenga que venir y si tiene que venir. Mientras ayudo en lo que puedo en la crianza de sus tres hijos. Es un tema muy delicado y hace unos días tuve un mal trago porque en otro programa dijeron que no lo enganchaba a Edu porque no tenemos hijos. Y a veces las cosas no se dan y no tiene que ver con el deseo. Hace siete años que estamos juntos, sus hijos me dan un lugar y está todo bien y todo fluye”, confesó Marengo en Intrusos, por América. “Además, yo lo enganché a él pero él también me enganchó a mí porque soy una mina que suma, que labura”.

“La primera que tengo que decidirme soy yo. Y hoy estoy bien, tengo un presente completo y todo lo que venga será bienvenido. Los hijos de Edu serían los primeros en apoyarnos en cualquier paso que demos como pareja”, explicó. Los miembros de Intrusos insistieron con el tema de la maternidad hasta que Rocío se emocionó y no pudo evitar las lágrimas. “También está la presión del medio. Hay preguntas que hieren. Una mujer no necesita ser madre para realizarse. No estamos obligadas. No me atan hijos a Edu pero sí un amor verdadero. Y si alguna vez no estamos juntos y necesito que me pague la obra social, me la va a pagar porque es muy grande el amor que nos une. Me emociona porque es un tema importante para mí. Tengo ganas, estoy en pareja y puede llegar en cualquier momento”.

La mediática también se refirió a la participación de Marta y Felipe Fort en Los mammones, por América. “Estoy más acostumbrada a verlos en la vida cotidiana. Me dio orgullo porque los vi maduros, carismáticos, desenvueltos. Hoy llamé a Marisa (la niñera de los hijos de Ricardo Fort desde que nacieron) y la felicité por el gran laburo que hizo. Son hermosos. Estamos para sumar todos. Cuando hay chicos de por medio, me interesa que estén y cuanto más amor tengan, mejor. Soy muy sobreprotectora”.

Por último, Marengo habló de su paso por MasterChef Celebrity. “Soy de quedarme con lo positivo, a la larga. Pero apenas terminó no me quedé con nada y me pregunté por qué me dejé destratar. Entré a jugar porque es un reality y me divertía aprender, pero en la edición me mataban. Y Germán Martitegui me hacia doler con sus devoluciones y yo lloraba un montón”.

LA NACION