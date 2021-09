La emoción del novio de Agustina Fontenla, tras el homenaje a la pastelera en Bake Off: “Es muy lindo que la recuerden con tanto cariño”

Con algunos cambios en el formato, este lunes comenzó por Telefe la tercera edición de Bake Off Argentina, el reality de talentos que busca del mejor pastelero amateur del país. Pese a que los aspirantes rápidamente entraron en carrera con un primer desafío, sobre el final del programa, Paula Chaves hizo una mención especial a Agustina Fontenla, una de las participantes de la segunda temporada del ciclo que lamentablemente perdió su vida el 3 de junio, por complicaciones derivadas del Covid.

Damián Betular, jurado del concurso, recordó con gran emoción a la abogada oriunda de la provincia de Río Negro que fue finalista del certamen en 2020. “La gran ganadora en nuestros corazones fue Agus. Es muy difícil que hoy ya no esté entre nosotros, pero quiero que, en cada uno de sus sueños, y en cada torta que nos traigan de acá adelante, Agus esté presente. Así que le mandamos un beso enorme a su familia, ella nunca va a dejar de estar en nuestros corazones”, dijo el pastelero.

LA NACION se comunicó en exclusiva con Nicolás Schmollinger, pareja de Fontenla, quien relató con mucha emoción cómo recibió el homenaje que hicieron para su mujer en el inicio de la nueva temporada de Bake Off Argentina. “La verdad es que no pude ver el programa en vivo, nosotros no sabíamos nada. Hace un par de semanas me escribió Betular mandando un saludo para la familia, contando que habían vuelto a grabar y que tenía a Agus muy presente, pero desde el programa no sabíamos nada. Yo me enteré del homenaje por algunos amigos, y un diario local, pero sí vi, porque me lo enviaron por video, el homenaje que le hicieron a Agus. Es muy lindo que la recuerden con tanto cariño y les agradezco muchísimo por tenerla presente”.

Laurita Fernández y Fede Bal, nuevamente juntos

Fede y Laurita, una dupla que se las trae Archivo

Después de su separación amorosa en el 2018, los fans de la pareja nunca perdieron la esperanza de que volvieran a estar juntos, y como la televisión todo lo puede, ese deseo parece que se hará realidad muy pronto.

La conductora, que se despidió de El Club de las Divorciadas recientemente, protagonizará el jueves unas pruebas de cámara con el hijo de Carmen Barbieri, con la intención de grabar un piloto de entretenimientos que podría llegar a la pantalla chica en los próximos meses.

La última vez que Laurita y Fede trabajaron juntos fue en el “Bailando por un sueño”, donde se consagraron campeones en 2015 e intentaron defender el título en las dos ediciones posteriores. Cuatro años después, la tele los reunirá desde otro rol: el formato elegido es un programa de juegos, una versión moderna del clásico Juego de la Oca, con prendas más arriesgadas y divertidas, en un envío ya consagrado en España y México.

Los artistas a pesar de distanciarse como pareja, siempre mantuvieron buena onda y excelente vínculo, por lo que no dudaron en arriesgarse a trabajar juntos en este nuevo programa de la productora Kuarzo que se emitirá por eltrece.

Sabrina Rojas, la nueva conductora de América

Sabrina Rojas se prueba como conductora

La actriz, que regresa al teatro con la obra Desnudos, está llena de proyectos. A pesar de la separación del padre de sus hijos, Luciano Castro, Rojas deja muy en claro a través de sus historias en Instagram que mantiene una muy buena relación con el actor y que cuenta con su incondicional apoyo en lo referido al deseo de ampliar su carrera artística.

El blanqueo de su relación con el Tucu López y sus nuevos proyectos laborales la tienen muy feliz, y eso se le nota. Es que Rojas está por incursionar en la conducción: el miércoles 15 de septiembre grabará un piloto en los estudios de Palermo, acompañada de Juani Martínez y un team de panelistas encabezado por Luis Ventura, Geraldine Neumann, Gabriel Olivieri y Gonzalo Vázquez, entre otros.

El programa tendrá un formato semanal, con móviles en vivo, entretenimientos y humor. De ese modo, Rojas y Martínez buscarán ponerle frescura y su impronta a la noche del domingo, con el objetivo de informar y divertir.