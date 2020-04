La emoción de Lizy Tagliani al recordar el momento en que sintió una señal de su mamá Crédito: Instagram

Este sábado, Lizy Tagliani dejó de lado el humor que la caracteriza y se emocionó hasta las lágrimas al recordar el día en que sintió una fuerte señal de su mamá, quien falleció en el 2011. Invitada a PH: Podemos Hablar , la artista relató el episodio que vivió con uno de sus perros una noche de tormenta.

"Aprendí a ver las señales, a convivir y a estar con mi mamá todo el tiempo. A tenerla conmigo, a saber escucharla... Hace poquito me pasó algo muy fuerte que lo saben muy pocos amigos míos", contó Lizzy al revelar que durante muchos años no pudo conectarse con la mujer que la trajo al mundo. "Yo amo a los perros y tengo miles. Un día estaba durmiendo con tres de ellos en mi cama y había una tormenta muy fuerte. Habrán sido las tres de la madrugada más o menos, cuando siento el cuerpo de Benito temblar desesperadamente"

"Le digo, '¿Benito qué te pasa?'. Pensé que le iba a agarrar un bobazo. Empiezo a hacerle masajes en el pecho y no paraba, me miraba de una manera que te juro que nunca en la vida le había pasado. Temblaba mucho y yo pensaba que no podía hacer nada", recordó con cierta angustia en su voz. "Me voy al baño y viene conmigo. Lo agarro porque estaba desesperada hasta que un momento dije, 'bueno, ya está, que se muera, qué le voy a hacer'. Sentía que se estaba muriendo, entonces lo abrazo y le digo, 'Me voy a dormir y que sea lo que Dios quiera'".

"Ni bien cierro los ojos me acordé que mi mamá le tenía pánico a las tormentas ¡Pero pánico!. Empezaba a nublarse y ya se metía en la cama del miedo que le tenía a la lluvia", le contó al resto de los invitados. "Me dije, 'No, estoy loca'... Lo miro a Benito y le digo, 'Mamá, ¿sos vos?' Y el perro se me tiró encima de una manera... Como abrazándome", agregó sin poder contener las lágrimas. "No sé, sentí que me acarició. Se dio vuelta y se puso a dormir y dejó de temblar. Te lo juro. Le empecé a contar cosas como si fuese mi mamá y el perro no me daba bola, ya estaba dormido".

En ese momento algo cambió dentro de Lizy. "Fue lo máximo que me pasó, no me lo puedo olvidar, fue algo hermoso y me lleva a decir... '¿Qué me pasa? ¿Cómo flasheo todo eso?'- Fue una sensación única que estoy feliz que me haya pasado", aseguró. "Siempre se habla del colibrí, de la mariposa o de la estrella. Yo estaba como enojada con eso, sabía que podía pasar pero no lo sentía, y cuando me pasó esto me cambió las emociones, me tranquilizó".

"Estoy feliz de que me haya sucedido porque siento que estoy con mi mamá, que esto no termina acá, que es un momento más de lo que nos toca", reflexionó la comediante. "Ahora siento que estoy todo el tiempo con ella, que puedo charlar. Como que me amigué con esto que me pasó en la vida, porque no es que estaba enojada con el hecho de que ella murió, yo estaba muy enojada por todo lo que le pasó a mi mamá: el hambre, escaparse de su provincia y dejar todo, trabajar día a día y pasar por un montón de cosas muy fuertes para contenerme a mí, acompañarme y llevarme a todos lados, hacer todo lo posible para que vaya al colegio, enseñarme valores y ayudarme a que sea la Lizy que quería ser".