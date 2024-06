La emotiva confesión de Roberto Moldavsky, sobre su último encuentro con Gerardo Rozín: “Obvio que te voy a extrañar”

Escuchar

La muerte de Gerardo Rozín, el doce de marzo de 2022, dejó una profunda marca en los familiares del conductor, como también en quienes trabajaron con él o fueron sus amigos. El comediante Roberto Moldavsky fue una de esas personas que había entablado un lazo de profundo afecto con Rozín, y en una charla con Ángel de Brito, recordó cómo fueron sus últimas charlas con el recordado creador de Morfi, y otros tantos ciclos televisivos.

Roberto Moldavsky, cómico. Hernan Zenteno - La Nacion

En el marco de su programa streaming, Ángel responde, Moldavsky charló con De Brito y compartió con él un emotivo recuerdo vinculado a Rozín. En ese momento, Roberto contó: “Rozín se convirtió en mi gran amigo de la vida, padecí muchísimo. A él le gustaba mucho comer afuera, me lo cargué literalmente porque decía “yo voy” y dije no, vamos. Y después al otro día almorzamos en su casa y me dijo: “¿Sabés que nos estamos despidiendo, no?, y le dije: “Sí, sé”, y me dijo: “¿Me vas a extrañar hijo de puta?”. Esa frase, literal, le dije: “Obvio te voy a extrañar, boludo”. Y ya estaba tomada la decisión de que él no iba a seguir con la medicación”.

Gerardo Rozín Gentileza Telefé

Francamente conmovido, Moldavsky continuó su relato, y así rememoró la última charla que tuvo con su amigo: “Al otro día juega Central, su equipo, y hace un gol. Y cuando termina el partido, él me deja un audio que me lo guardé, y me dice: “Por estas cosas quisiera seguir vivo”. Ahí nos despedimos, en esa charla, y a los dos días se fue. Yo me fui de viaje al otro día, y me llamó Micaela, que era su asistente y hoy es mi pareja, mirá hasta donde atraviesa Rozín mi vida, y ya sabíamos que dejaba de tomar la medicación, y yo pensaba que iba a durar más y que yo iba a volver y lo iba a ver otra vez. Pero al otro día prácticamente… no había vuelta atrás”.

En otro tramo de la nota, Ángel le preguntó a su invitado por la recordada nota a Guillermo Francella, en la que el protagonista de El Encargado comentó con respecto al actual gobierno: “Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez de que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas”. Con mucho humor, el comediante aseguró: “Cada lugar al que voy me dicen: “¿Qué pensás de lo que dijo Francella?” Y yo pedí que lo saquen al aire, porque habíamos estado en el cumpleaños de Suar el día anterior. Nos hizo la pata, pero me debe estar puteando en todos los idiomas porque se convirtió en el emblema de”. Entre risas, De Brito le dijo: “Es el libertario número uno”, y Moldavsky concluyó: “Bueno, qué sé yo, lo agarraron al vuelo, y me parece que lo agrandaron un poco”.

Su récord en Nueva York

Roberto Moldavsky

A comienzos de este año, el humorista hizo su primera gira por Estados Unidos, y se presentó en Miami y en Nueva York. “Estamos muy felices porque hay muchísimas entradas vendidas, unas 1700. Y muy enchufados con el show que es una parte de Lo mejor de mí, que armamos especialmente para traer a esta gira. Estamos con mucha expectativa. El teatro va a estar repleto, lo mismo parece que va a pasar en Nueva York porque la venta va excelente. Es un sueño. Estamos muy felices todos”, le aseguró en esa instancia Roberto Moldavsky a LA NACIÓN.

El humorista de 61 años estaba emocionado por su gira y protagonizó un fin de semana maratónico. Llegó a Miami y apenas tuvo tiempo de pasear un ratito porque a la noche se presentó en el Miami Dade County Auditorium y al día siguiente, en un show en Nueva York. Ni él mismo podía creer que la venta hubiera ido tan bien en un país que no visitó nunca y, además, estaba orgulloso de ser el primer comediante argentino en vender tantas entradas para una sola función.

Dice Moldavsky que es “un buen transformador de historias en monólogos divertidos”: “Me nutro de cosas que pasan en la vida: el matrimonio, la relación con los hijos, ir al médico, hacer una dieta, manejar. Todo en la vida me da datos. Creo que mi especialidad es convertir una anécdota divertida que me cuentan en un texto para un show”.

LA NACION