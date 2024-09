La entrevista a Javier Milei: Susana Giménez llegó sonriente y muy elegante a la Casa Rosada, acompañada por parte de su equipo

Escuchar

Ni Fátima Florez ni Amalia “Yuyito” González. Este jueves, el presidente Javier Milei recibió en Casa de Gobierno a la rubia más famosa del mundo del espectáculo. En medio de una jornada complicada, marcada por el anuncio del índice de pobreza, el mandatario se hizo espacio en su nutrida agenda para grabar la entrevista que este domingo será emitida en el programa de Susana Giménez.

La gran diva, que volvió a la televisión el domingo pasado tras cuatro años de ausencia, se convirtió en una de las grandes defensoras de la gestión libertaria. Quizá por ese voto de confianza, Milei aceptó abrirle las puertas del Salón Blanco de la Casa Rosada y conversar con ella sobre el presente del país, pero también sobre su vida privada, que incluye su fulminante romance con “Yuyito” González.

Susana Giménez llegó a Casa de Gobierno para grabar la entrevista al presidente Javier Milei que se emitirá en su programa del domingo

La semana pasada, antes de su debut, Susana habló con LA NACIÓN y compartió su impresión sobre Javier Milei. “Yo no lo voté, voté a Patricia (Bullrich), pero, cuando comencé a ver todo lo que hacía, me pareció brutal”, confesó. “Milei echó a ´ñoquis´ del Estado; de cada negocio que fue descubriendo, salía pus de adentro, estaba todo podrido. Desde los punteros hasta los ministros, todo el mundo afanaba, era un asco. Dijo todo lo que iba a hacer y por lo que íbamos a pasar, recuerdo que anunció ´será muy duro, pero luego veremos salir el sol´. Le creo”, enumeró luego.

La conductora estuvo acompañada por su productor, Federico Levrino, y por el CEO de Telefé, Darío Turovelzky

La diva llegó a la Casa de Gobierno a la hora convenida, vestida con un impecable traje sastre con falda de color negro, zapatos al tono con taco dorado y sus infaltables gafas oscuras. Fue recibida en la puerta interna de la casa gubernamental por funcionarios y también por su productor, Federico Levrino, y por el CEO de Telefe, Darío Turovelzky.

Susana Giménez y Karina Milei compartieron una foto desde la Casa Rosada

Si bien Giménez quería que la actual novia del Presidente estuviera presente también en la entrevista, González indicó que no quiere hablar de su “vida privada”. “Me gustaría que venga con Yuyito porque él de política habla permanentemente, va a todos los programas; creo que si estuvieran juntos sería una cosa diferente”, señaló Susana en una entrevista con LA NACIÓN la semana pasada. La respuesta no tardó en llegar.

“No quiero exponerme”, expresó la exvedette el viernes pasado en diálogo con Intrusos cuando fue consultada sobre los verdaderos motivos por los que no quiere estar en la charla de la diva con su novio. “Me invitaron también, solo que no acepté ir”, agregó de inmediato. “Me encanta la invitación y la agradezco, pero no me corresponde. No quiero meter mi vida personal en la televisión ni hablar de mis intimidades de pareja. Para mí no corresponde que yo vaya”, aclaró.

Este miércoles, Yuyito volvió a confirmar su postura ante una consulta de LA NACIÓN y aseguró que no será de la partida. “ Consideré que es una entrevista para hablar de cuestiones de Gobierno y no de intimidades de pareja. Las intimidades las dejo para mi programa, en el que cada mañana comparto sobre nuestro amor ”, confió.

Yuyito Gonzáez y Javier Milei en una cena en Olivos Instagram

Desde Socios del Espectáculo, dieron a entender que juntar a las dos rubias no sería una tarea sencilla porque, décadas atrás, hubo un hecho que las distanció. “Carlos Monzón estuvo con Yuyito y con Susana”, aseguró Adrián Pallares en el ciclo de Eltrece. Y agregó: “Es gente con mucha historia. Tienen talonarios y talonarios de facturas una con la otra. Compartieron un amor”. Mariana Brey, a su vez, agregó: “Para Susana, Monzón fue el gran amor de su vida. En cambio, para Yuyito fue un touch and go. Fue, en realidad, una especie de venganza a quien era su marido en ese momento: Guillermo Coppola”.

Una de las aludidas, Yuyito, se refirió a aquella teoría. “El vínculo con Susana está perfecto. Eso es fake. En algún momento tuve un trato con Monzón, sí”, reconoció. Pero aclaró: “Pero fue, no sé, 20 años después de la relación con Susana. Javier me preguntó si quería estar, pero le dije que no, porque comunicar es su trabajo, y yo no suelo estar en medio de su trabajo. Con Susana nos enfrentan porque es el juego del show, pero el tema acá no es herir gente. Ninguno de los involucrados queremos hacer daño ”.

Además de la entrevista con el primer mandatario argentino, en su programa del domingo Susana contará con la presencia de la actriz española y novia del Chino Darín, Úrsula Corberó, y el cantante Cristian Castro, quien tendrá a su cargo el show musical de la velada. El envío tendrá un aire muy familiar: cabe recordar que Susana es muy amiga de la familia de Ricardo Darín, con quien tuvo un romance hace muchos años, y de Verónica Castro, la artista y madre del intérprete de “Azul” y “Lloran las rosas”.

