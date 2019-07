La expareja del Teto Medina aseguró: "Las malas juntas le hicieron mal"

La expareja del Teto Medina decidió romper el silencio y hablar sobre su denuncia

Después de denunciar al Teto Medina por violencia de género, amenazas con armas de fuego y privación ilegítima de la libertad, Mónica Pilar Fernández, expareja del conductor, decidió romper el silencio y contar algunos de los dolorosos momentos que vivió junto a él, así como también asegurar que seguía enamorada.

Esta mañana, Fernández fue invitada al programa de Ángel de Brito, Los ángeles de la mañana, en donde habló sobre su conflictiva relación con el Teto. Asimismo se alegró al enterarse de que él había sido internado este fin de semana en una clínica psiquiátrica de Quilmes, por decisión de su familia.

"Yo no conocía a sus hijos, pero Marcelo sí a mi casa, a mi mamá y a mi hijo. Siempre lo esperaba en la estación de servicio después de su trabajo en Bendita (elnueve)", detalló para luego contar cómo se habían conocido: "Fue en un evento en 2011. En 2013 nos escribimos por Twitter, nos vimos un domingo en Café Tabac y empezamos a salir. Quería ser papá conmigo y averiguamos para tener un hijo".

Luego relató cómo empezó a notar el declive personal del panelista de 57 años. "Desde 2016 las malas juntas le hicieron mal. La muerte de su padre y el despido de Bendita lo aniquilaron. Trabajó un tiempo con Susana Rocasalvo y al final no se bañaba. Si le decía que fuera al psicólogo, me decía que no me metiera. En un momento fue al psiquiatra, pero duró un poco. Yo era el pilar de él, pero cuando mi mamá tuvo un ACV y cáncer, no pude contenerlo más. Ahí hice el clic y pensé en mi hijo", apuntó.

Respecto del final de la relación dijo: "Yo bloquee su teléfono, pero él habló con mi hijo y le pidió que que me desbloqueara. Acepté, me llamó y me dijo que me amaba, pero después empezó a mandarme audios manteniendo relaciones sexuales con otra mujer".

Además habló sobre otra situación de violencia extrema. "Una vez me tuvo durante 36 horas encerrada en en un hotel alojamiento en el que no pagaba, porque era de un amigo", empezó diciendo, pero como no podía hablar y lloraba, su abogado, Alejandro Cipolla, agregó lo que figura en la causa: "Se quería ir, pero él la agarraba de los pelos, le ponía droga en la boca y no la dejaba dormir".

"No soy un gato. Da la casualidad que era famoso, pero para mí fue siempre Marcelo, no el Teto. Todavía lo amo", apuntó la diseñadora y agregó que ella nunca consumía con él, a pesar de que él trataba de obligarla.