No es la primera vez que El Polaco habla sobre las adicciones con las que tuvo que lidiar en su familia, sobre todo las de su padre. Sin embargo, en esta oportunidad, el cantante se sinceró por completo durante su visita al programa de Mirtha Legrand. Mientras en la mesa se tocaba el tema del consumo de drogas, el participante de El Bailando contó lo que le tocó vivir a él.

"Yo viví el flagelo de las drogas muy de cerca por mi viejo y por mi tío que se suicidó", confesó ante la atenta mirada de todos los que estaban a su alrededor. "Creo que es un antidepresivo, la gente está chinchuda y busca algo para sentirse bien. Es un bajón, estamos mal. Igualmente, se puede salir, hay una esperanza".

El Polaco contó que su padre logró superar su adicción. "Hay una esperanza, hoy mi papá está bien. Creo que está en uno la decisión de querer cambiar las cosas. Mi papa hace 15 años que no consume más cocaína", aseguró. "Hizo tratamientos, estuvo internado en diferentes lugares. Nosotros lo íbamos a ver cuando teníamos 8 años. Vivimos un montón de cosas fuertes, pero eso es lo que hace la droga, te destruye. Destruye a las familias y a los vínculos".

En el 2016, el padre del músico había contado que su hijo le salvó la vida cuándo decidió internarse junto a él para ayudarlo. "¿Sabés por qué se internó? Él se internó porque yo me interné. Yo estaba con las drogas y el alcohol. Yo me interné dos años y él quería estar conmigo porque me extrañaba", reveló en su momento Jorge Carlos. "Me pasó a buscar con un auto y me llevó para recuperarme (...) El Polaco me salvó la vida".