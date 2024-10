La fuerte revelación de Lisa Marie Presley sobre Michael Jackson en su libro de memorias póstumo, que completó su hija, Riley Keough

Escuchar

En sus memorias, editadas hoy, poco más de un año y medio después de su muerte, Lisa Marie Presley comparte detalles íntimos de su relación con Michael Jackson que dan que hablar y sorprenden a todos. La hija de Elvis y Priscilla Presley y la gran estrella del pop se conocieron durante su juventud, se enamoraron en 1994 y tras un intenso matrimonio de dos años, se divorciaron.

A lo largo de su libro autobiógrafico, From Here to the Great Unknown, la hija de Elvis Presley profundizó sobre distintos aspectos de la relación sentimental que mantuvo con Jackson: “Me dijo que todavía era virgen”, escribió Lisa Marie. “Creo que había besado a Tatum O’Neal y había tenido algo con Brooke Shields , que no había sido físico aparte de un beso. Dijo que Madonna también había intentado seducirlo una vez, pero no pasó nada. “Estaba aterrorizado porque no quería dar el paso en falso”.

Michael Jackson and Lisa Marie Presley-Jackson en el MTV Video Music Awards en el New York's Radio City Music Hall, a poco de oficializar su romance, en 1994 Bebeto Matthews - AP

Un flechazo en Las Vegas

Antes de oficializar su vínculo con el músico, Lisa Marie Presley todavía estaba casada con su primer marido, Danny Keough. Ellos se separaron justo después de que Jackson le confesara su amor durante un viaje a Las Vegas. “Michael dijo: ‘No sé si te diste cuenta pero estoy completamente enamorado de ti’. Quiero que nos casemos y que tengas mis hijos’”, escribió Presley en From Here to the Great Unknown, su libro de memorias. Fue un flechazo instántaneo. Presley se sintió también enamorada de Jackson y tras la declaración de amor en la “ciudad del pecado”, la cantante estadounidense se separó en buenos términos de Keough y apostó por un vínculo con Jackson. La pareja se casó en mayo de 1994, cuando Jackson tenía 35 años y Presley 25, apenas unas semanas después del divorcio de su primer marido. La flamante pareja estuvo casada poco más de dos años, pero la relación tuvo su punto final en agosto de 1996.

Así como la muerte de Michael Jackson, a sus 50 años y a causa de un paro cardíaco, en 2009, causó conmoción en el mundo del espectáculo, el deceso de Presley, en enero de 2023, a los 54 años, a causa de una obstrucción del intestino delgado, también caló hondo en los fanáticos de la artista. Tras la muerte de su madre, la actriz Riley Keough decidió completar las memorias de Presley escuchando una gran cantidad de recuerdos que su madre dejó grabados.

“Como mi madre era hija de Elvis Presley, constantemente se hablaba de ella, se discutía y se analizaba”, dijo Riley, de 35 años, a la revista People: “Lo que ella quería hacer en sus memorias, y lo que espero haber hecho al terminarlas para ella, es ir más allá de la idea que tiene sobre ella el titular de la revista y revelar la esencia de quién era. Convertirla en un ser humano tridimensional: la mejor madre, una niña salvaje, una amiga feroz, una artista subestimada, franca, divertida, traumatizada, alegre, afligida; todo lo que fue a lo largo de su notable vida. Quiero darle voz a mi madre”.

Riley le explicó al medio especializado cuál era el objetivo de su madre al escribir sus memorias: “Espero que la gente se identifique con una experiencia muy humana de amor, desamor, pérdida, adicción y familia. Mi mamá quería escribir un libro con la esperanza de que alguien pudiera leer su historia y relacionarse con ella, para saber que no están solos en el mundo”.

Lisa Marie Presley: una vida tormentosa y sus hijos como refugio

Lisa Marie Presley y sus tres hijas

La vida de Lisa Marie Presley estuvo atravesada por la tragedia y su temprana muerte no escapó a la lista de los tristes episodios que tiñeron su historia hasta el final. Pero entre la repentina partida de Elvis, su padre, cuando apenas tenía 9 años; su complicada adolescencia, los hombres que le rompieron el corazón -entre ellos Michael Jackson- y el suicidio de su único hijo varón, la actriz y cantante encontró motivación, amor, consuelo y refugio en la maternidad.

Presley pasó cuatro veces por el altar. Con su primer esposo, Dany Keough, tuvo a Riley, hoy de 35 años y a Benjamin, quien perdió la vida en 2020, a los 27. Con Michael Lockwood, su último marido y de quien se divorció en 2016, se convirtió en mamá de las mellizas Harper y Finley, actualmente de 16 años. Desde que nacieron, Lisa Marie siempre se mostró protectora de sus hijos. Incluso, en ocasiones, compartió en su cuenta de Instagram dulces postales en familia o con cada uno de ellos, siempre acompañadas con palabras de profundo amor y devoción.

En una entrevista que le brindó a la revista Healthy Living en 2014, Lisa Marie se describió a sí misma como “ferozmente protectora” con sus hijos. “Simplemente los asfixio en el amor”, describió, y destacó su rol de madre como el más importante de su vida. “Son mi prioridad. Eso es lo que hago. Eso es lo que más me importa. Los mantengo cerca de mí y me aseguro de que sean felices y saludables”.

