La furia de Alfredo Casero con el Chino Leunis por un comentario sobre Cha Cha Cha: “Terminemos esto”

Alfredo Casero volvió a protagonizar un tenso momento televisivo al aire. En esta ocasión, el actor se molestó con el Chino Leunis, después de que el conductor le hiciera una pregunta en relación con el tipo de humor que caracterizaba a Cha Cha Cha, el icónico programa de los 90 con el que el humorista regresa al teatro en el marco de un especial homenaje.

Durante una entrevista para el programa Poco Correctos (eltrece), conducido por Leunis y el Pollo Álvarez, Casero fue invitado a hablar sobre su nuevo espectáculo. Mientras el actor repasaba los aspectos más relevantes de aquel formato, el conductor intervino para hacerle una consulta que, sin querer, desató la furia del actor.

“Cha Cha Cha generó un universo y toda esa línea de actores increíbles. El humor bien entendido, que envejeció muy bien, a diferencia de otros humores que, a medida que el tiempo fue pasando, quedaron demodé”, comentó Leunis elogiando el legado del programa. Sin embargo, la tensión aumentó cuando el conductor preguntó si habían tenido que “modificar algo” del humor para adaptarlo a la actualidad.

Al parecer, Casero no entendió la intención del comentario y, visiblemente molesto, interrumpió: “Pará, guardá los fierros que ya te banqué lo de ‘los tipos que te hacían reír’”, refiriéndose a una intervención anterior de Leunis. “ No te mando a cagar porque está ella [la movilera]. Te voy a explicar: Cha Cha Cha no fue una cosa que envejeció, no hubo una mierda que fuera mejor que Cha Cha Cha, no hubo gente que la hiciera. Hicieron lo imposible los (...) canales de televisión para que no estuviera Cha Cha Cha y no terminaron habiendo otros programas de humor así”, remarcó tajante.

El actor, conocido por su temperamento poco diplomático, no frenó allí y continuó: “Vos a lo mejor no lo viste, pero fue un canal donde nunca hubo una risa grabada ni gente riéndose atrás. Nunca maltratamos a una mujer, nunca las tratamos mal, como los otros canales de televisión, y nunca en la vida hicimos algo de lo cual no estuviéramos orgullosos”, expresó.

Desde el estudio de Poco Correctos, los conductores pensaron en un principio que el enojo de Casero formaba parte de una especie de broma. Sin embargo, rápidamente comprendieron que hablaba en serio. “Cha Cha Cha sigue vigente porque estaba pensado por un montón de artistas, no de locos que fumaban y salían. Nos rompíamos el orto para hacer algo muy bueno. Así que, por favor, tu generación, que es tan genial, quiero que haga un programa de humor porque lo que hacen la verdad es que es una cagada. Te mando un abrazo”, zanjó y se retiró del lugar.

El inesperado ataque verbal dejó sorprendidos a los presentes en el estudio, incluyendo al propio Leunis, quien intentó aclarar sus intenciones. “Yo pretendía hacerle un elogio. Sinceramente, pensé que era una broma ”, se lamentó el conductor.

Romper moldes

Cha Cha Cha, que debutó en la televisión argentina a mediados de la década del 90, es considerado un programa de culto, de los más innovadores de su época. El show se caracterizó por un humor absurdo y afilado y se ganó un lugar en la historia de la televisión por su originalidad. Protagonizado por el propio Casero, Fabio Alberti, Diego Capusotto y un joven elenco de talentos, el programa rompió con los moldes tradicionales del humor.

El regreso del comediante al teatro con un espectáculo que rinde homenaje a aquella propuesta ha generado expectativas. En una reciente entrevista con LA NACIÓN, el humorista explicó por qué decidió regresar con la propuesta al teatro y no a través con una reversión en pantalla. “Porque la televisión como medio no existe más. Al menos como para poder mostrar un producto como Cha Cha Cha. Cuando terminó el programa, por decirlo de alguna manera, ya no hubo lugar para algo así. A partir de ahí, y durante 25 años, hubo personas que hicieron lo imposible para que no volviéramos. Intentaron chupar la energía del programa y copiar su esencia, cuando la esencia de Cha Cha Cha siempre la tuvo la gente. Entonces, volver en este momento forma parte de una misión: de devolverle a la gente lo que es de la gente; y ayudar a que vuelva a reír”, resaltó.

