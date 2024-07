La furia de Nati Jota por el uso de su imagen con inteligencia artificial para una presunta estafa

Escuchar

Cuando cada vez son más frecuentes los reportes de personas que ven sus rostros y voces empleados en contenido fraudulento por material generado por inteligencia artificial, Nati Jota recurrió a las redes sociales para denunciar que su imagen fue utilizada para promocionar una presunta estafa.

La conductora del programa Sería increíble (Olga) expresó su enojo y preocupación tras descubrir que su rostro y su voz fueron utilizados sin su consentimiento para un presunto fraude. En un mensaje que compartió a través de su cuenta de Instagram, la influencer alertó a sus seguidores sobre un video falso que circula en el que supuestamente aparece recomendando una salida laboral.

Las imágenes en cuestión muestran a Nati manejando mientras habla con una voz distorsionada y de una forma extraña, con gestos aparentemente manipulados mediante técnicas de inteligencia artificial. En el video se escucha a su figura decir: “Nuestra realidad cambió en sólo siete días gracias a opinión remunerada sin necesidad de mostrar tu cara ni recomendar a nadie”.

Al subir este material a un posteo en sus historias de la red social, la comunicadora advirtió: “Gente, intenté denunciar esto pero para Instagram está todo ok. Dale, @Instagram, no sólo están usando mi cara para decir algo que no dije sino que seguro es full estafa el link”.

La influencer también instó a sus seguidores a no caer en el engaño y a estar atentos a posibles fraudes que utilicen técnicas avanzadas para suplantar identidades. “Encima se ve que están pagando publicidad porque le está llegando a un montón de gente. ¿Me hacen la gauchada de denunciar? Más por los que van a caer que por mí”, solicitó. En la publicación, expresó finalmente: “Qué miedo la inteligencia artificial”.

La situación revivió el debate sobre la regulación y los límites del uso de estas técnicas en la creación de contenidos digitales. La denuncia de Nati pone en evidencia los peligros que traen consigo estas herramientas cuando son utilizadas con fines fraudulentos o malintencionados.

La relación de la influencer con Gastón Edul

En las últimas semanas, los picantes intercambios entre Nati Jota y Gastón Edul han sido tema de conversación en los medios de comunicación. En medio del debate sobre la naturaleza de su relación, especialmente después de varios momentos subidos de tono al aire que alimentaron las especulaciones, la conductora de Olga dio su palabra.

En una reciente entrevista para el programa Ángel responde, transmitido por el canal de streaming Bondi, Nati habló abiertamente del tema con los anfitriones, Ángel De Brito y Dalma Maradona.

Durante la conversación, Jota abordó los rumores que veían circulando acerca del vínculo con su compañero en el programa Sería Increíble. Aunque las especulaciones sobre un posible romance han generado mucho interés, la influencer aclaró: “Tengo buena onda con Gastón, pero no pasó nada. Es un chiste que hacemos al aire”.

De Brito y Maradona le preguntaron qué haría si él la invita a cenar. “No podría ir a un restaurante. Es difícil si todo el mundo está ‘¡dale!’, ‘¡dale!’... Y todo el mundo está así, mis amigas, mi familia. Mi tía el otro día me dijo: ‘¡Qué linda esa canción que les ponen de fondo cuando joden en el programa! Con esa tenés que entrar en el casamiento’”, dijo.

En la charla, la conductora también fue consultada por su salida de Luzu, ante lo que respondió: “No me fui mal para nada. Fue un todo. Había algo de la dinámica, de los temas de los que hablábamos y del programa, que me hacía sentir que ya había dado todo lo que podía dar ahí. Entonces, la motivación y el desafío sentí que estaban resueltos. Tampoco es que decía: ‘Ay, bueno, pero me pagan una fortuna’... Igual, nunca me guié por la plata a la hora de elegir un trabajo. Me sentía cómoda, pero ya había dos cosas que... Y me costó mucho tomar la decisión porque en ese momento Luzu era el único canal de streaming y me preguntaba qué vendría después de eso. En ese momento no pensaba en otro canal al que le fuera tan bien”, resaltó.

