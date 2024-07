La inesperada confesión de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro: “Es todo lo que no quiero de un hombre en mi vida”

Escuchar

Desde que se separó de Luciano Castro, Sabrina Rojas no se calla nada. La actriz y conductora no titubea al contar detalles sobre su nuevo vínculo con el padre de sus hijos o al opinar sobre las parejas del actor; como fue en el caso de Flor Vigna o, actualmente, Griselda Siciliani. Esta mañana, la modelo mendocina pasó por Desayuno Americano y no esquivó el tema. “ Luciano es todo lo que no quiero de un hombre en mi vida ”, advirtió cansada de que le pregunten si se veía reconciliada con el galán en el futuro.

Tras hablar sobre sus comienzos en el medio y su gran presente laboral, la invitada hizo referencia a su actual relación con Castro y reveló que “por momentos se lleva bien” y otros no tanto. Su declaración le dio pie a la conductora del matutino de América TV para indagar un poquito más: “¿Lo soltaste a Luciano?”, le preguntó Pamela David, en referencia a todos los que dicen que la actriz sigue hablando de él porque todavía no pudo superar la separación. “Es muy difícil de explicar. Me chupa un huevo que me digan tóxica porque hay mucho que explicar y no me interesa. Pero creo que en un punto ninguno de los dos nos soltamos. A veces uno intenta soltar, pero la otra persona se aferra a vos en distintas situaciones como familia . Nos resolvemos cosas que también él podría pedirle a una novia o un amigo, pero recurre a mí para que lo resuelva”, dijo sin vueltas, al tiempo que aclaró que solo sostiene con él la relación por sus hijos. “Él no me gusta más”, aseguró.

No conforme con su respuesta, David insistió: “Pero, ¿volverías con Luciano, pasado el tiempo?”. Entonces, la invitada no dejó lugar a dudas: “Te juro que no. Lo adoro, pobre mi alma, pero es todo lo que no quiero de un hombre en mi vida ”, confesó ante el asombro de todo el panel. Tras aclarar que se refería a su carácter y personalidad, la conductora de Pasó en América explicó: “Ya está, ya lo viví durante 12 años, ya hice lo mejor que pude, lo traté de mejorar. Hay veces que uno tiene que modificar cosas que no están buenas. Yo creo que me crucé en su vida para hacerle valorar otras cosas ”.

Tras revelar que él también la ayudó a mejorar en un montón de cuestiones (“Me hizo más guapa, más valiente, y yo a él menos malhumorado”, confesó), la mamá de Esperanza y Fausto agregó: “ Hemos sido un buen equipo, en el que hemos sacado lo mejor de cada uno ”. “¿Cómo te impacto la relación con Griselda Siciliani?”, inquirió otra panelista. “Cero, no me impactó. Yo hace tres años que estoy separada”, dijo un tanto molesta. Sin embargo, minutos después, la invitada se sometió a un ping pong donde habló de Vigna y Siciliani. “ Yo tuve encontronazos con Flor porque se metió con mi maternidad ”, dijo mientras aclaraba que a pesar de todo la banca porque la conoció más. Respecto a la expareja de Adrián Suar, la mendocina aseguró que no tiene relación: “ Creo que mis hijos ni saben que su padre tiene novia ”, remató.

Antes de terminar la entrevista, Rojas fue consultada sobre una cena en un restaurante de Costanera en la que fue vista con un exnovio. Si bien la actriz confirmó que salió a comer con un hombre, aseguró que no fue con un ex, sino con otra persona. “Estoy en una época en que no me gusta nadie. Estuve toda mi vida de novia y ahora hace 6 o 7 meses que estoy sola; me es rarísimo, pero lo estoy disfrutando mucho”, concluyó quien no descartó en volver a ser mamá en un futuro: “Tendría que estar muy enamorada para pensar en tener un hijo”.

Una separación en buenos términos

Sabrina Rojas y Luciano Castro se casaron en 2016 y se separaron tres años después de pasar por el registro civil

“Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos porque nos separamos como pareja, no como familia”, decía Rojas en mayo de 2021, luego de que en Los ángeles de la mañana contaran que se encontraba separada de Castro. “Ayer fuimos a almorzar afuera, hoy vino a casa también a almorzar. La idea es seguir compartiendo en familia. ¡Después la vida dirá!”.

En un comienzo, muchos creyeron que podía tratarse de un impasse, tal como el que habían atravesado en 2019. “Siempre hacen bien las crisis. Ahora estamos bárbaro por suerte. Hicimos mucho para estar como estamos, así que estoy muy contento. Hay que hacer más que decir”, contaba Castro por entonces, confirmando que había vuelto a apostar por la relación.

Sin embargo, la separación no tuvo vuelta atrás: al poco tiempo, el protagonista de El primero de nosotros blanquéo su relación con la actriz y cantante Flor Vigna, al tiempo que ella comenzó a salir con El Tucu López.

LA NACION