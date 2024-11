La inesperada guerra entre Yuyito González y Yanina Latorre: “Sos una total desubicada”

Un comentario de Yuyito González este lunes en su programa Empezar el día (Ciudad Magazine) sobre Yanina Latorre encendió la mecha, y la respuesta de la panelista no se hizo esperar. Enojada por los dichos de la novia de Javier Milei, la “angelita” se despachó con todo: “ Prefiero no ser amante de presidentes ni de tipos casados ”, disparó muy enojada.

Todo comenzó en el segmento en el que Yuyito charla con sus panelistas sobre las noticias del mundo del espectáculo más relevantes. El lunes, uno de los temas fue la visita de Latorre al programa de Susana Giménez. Entre fragmento y fragmento de la entrevista, Yuyito hizo una apreciación sobre la conductora de Radio El Observador. “ Yanina conoce como nadie las humillaciones y los cuernos. Tiene un máster en el tema ”, comentó.

Yuyito González hizo un comentario sobre Yanina Latorre en su programa y a la panelista de LAM no le gustó nada Captura

La frase de la exvedette no le cayó nada bien a Latorre, y sin perder el tiempo, le fue respondiendo a lo largo del día. Primero usó el micrófono de Bondi Live: “Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de presidentes y tipos casados”, respondió cuando le leyeron la frase de Yuyito. “Que seas la novia de Milei no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. ¿Y? Me metieron un cuerno, lo perdoné. Lo vendieron. Lo extorsionaron, ¿qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo”, siguió.

Lejos de frenar, Latorre pidió que algún asesor presidencial le enseñe a la novia del presidente a tratar a las mujeres. “ No se bardea a una mujer cornuda; sí se bardea a una mina que es amante de tipos casados ”, aclaró con un tono de voz sarcástico. “¡Quiero ver si te invita Susana y hacés 11 puntos, pedazo de fracasada!”, la apuró a los gritos. “¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días? Estoy podrida de que me digan cornuda”, siguió, ya ofuscada. “¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija?”, cerró, y metió en la discusión a Brenda Di Aloy.

Por la noche, en LAM, a Yanina Latorre le tocó conducir y también le dedicó un largo rato al tema. “Indignada estoy con Yuyito. Me parece que se le escapó la tortuga”, comenzó su descargo. “ La verdad, se hace la pastora… Dejás bastante que desear en cómo hacés quedar a la iglesia a la que pertenecés o el lugar al que vas a pregonar lo pastoril ”, dijo en referencia a la fe de González.

Latorre aprovechó el tiempo para recordar que cuando la exvedette entrevistó a Milei en su programa la primera vez, él estaba de novio con Fátima Florez. “Lo calentaste, lo calentaste y terminaste con Milei”, repasó. “No sos ningún ejemplo de nada. Eras la amante de Menem”, recordó luego. Lejos del tono jocoso que usó en Bondi, Latorre se dejó ver enojada, y continuó con su monólogo de defensa. “ Hasta acá me llegó el humor, Yuyito. Sos una total desubicada ”, remató. “Sos una pobre mujer, y te lo digo en serio. Y hoy subí una historia a Instagram pegándote y me la bajaron. La verdad, yo pensé que teníamos libertad de expresión ”, cerró.

Latorre en el living de Susana, una invitada efectiva

Susana Giménez tuvo a Yanina Latorre en su living y le rindió adrian diaz

El domingo por la noche Susana Giménez logró subir el promedio del rating y con 10,3 puntos, en su primera parte, y 7,7 en la segunda, se convirtió en lo más visto de todo el fin de semana. Entre la oferta que tuvo la gran diva de la televisión, se destacó la presencia de Yanina Latorre, quien ventiló los trapitos sucios de la farándula vernácula junto a Miguel del Sel como La Tota, el encargado de aportar el toque de humor.

Muy cómoda en el sillón del gran show de Telefe, la panelista de LAM repasó por todos los últimos escándalos de la farándula: el triángulo Wanda Nara, L-Gante y Mauro Icardi, el encuentro de la China Suárez y Franco Colapinto en Madrid y hasta la separación de Pampita. Además, entre ambas, pudieron sacarle declaraciones a la conductora como “A Moria ya ni la oigo cuando me critica, nunca tuvimos un sí o un no. Lo hace por prensa”.

Así, Latorre le dio más a Susana que Pampita y, si bien nadie va a poder ocupar el lugar que dejó vacante Antonio Gasalla, el ex Midachi conoce a la diva como pocos y sabe por dónde llevarla para que el ida y vuelta sea efectivo. Luego llegó el turno de sumar al marido de la panelista, Diego Latorre, y sus dos hijos, Lola y Dieguito, para completar el tipo de nota que a la conductora le sienta bien en su living.

