La inesperada reacción de Rolando Barbano a una foto de Marina Calabró

A través de las redes sociales, Marina Calabró comparte habitualmente los looks que elige para cada jornada. En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, la conductora enseñó un outfit y el comentario que recibió de su novio, Rolando Barbano, no pasó desapercibido.

El periodista dejó una observación en clave de humor que provocó distintas reacciones: “Amor, te afanaron el ombligo”, escribió, en supuesta alusión a la apariencia del atuendo que la politóloga lucía, en el cual esa parte del cuerpo no estaba visible.

A esta broma, Calabró respondió en un tono similar: “Pero amor, ¡no soy Susana! Está debajo del cinturón”, dijo, haciendo referencia a un recordado incidente en el que una publicación editó accidentalmente en unas fotografías el ombligo de Susana Giménez.

Sin embargo, lo que comenzó como una divertida interacción entre la pareja, rápidamente se transformó en una reflexión pública sobre los prejuicios y las críticas por la apariencia y la edad que suelen predominar en el mundo digital.

En varias ocasiones, la hija de Juan Carlos Calabró ha compartido que recibe comentarios críticos sobre su estilo de vestir, en particular de usuarias que la cuestionan por usar prendas que algunos juzgan como que no son acordes para su edad. En estos días, la periodista decidió no pasar por alto estos cuestionamientos y expresó su malestar. A través de un descargo, la comunicadora pudo exponer lo que considera un problema recurrente en las redes: la tendencia a juzgar a las mujeres por su apariencia en función de los estereotipos.

“Siempre son minas las que te tiran las décadas por la cabeza. Qué costumbre horrible. A veces podemos ser muy duras entre nosotras, ¿qué necesidad de decirle al otro: ‘no tenés edad para ponerte eso’?”, comentó la periodista en su programa de radio en el Observador. Calabró cuestionó que, en lugar de celebrar la libertad de vestirse como uno desee, muchas mujeres todavía se ven inmersas en estas dinámicas.

Calabró explicó que estos juicios a menudo la llevan a cuestionarse sus propias elecciones de vestuario, lo cual considera un reflejo de un “autoprejuicio” que cree necesario superar. “¿Por qué me tendría que limitar a vestirme de una forma específica? Si uno se siente cómodo, ¿qué importa la edad que tengas?”, afirmó, invitando a desafiar las imposiciones sociales.

Marina criticó el “edadismo” e hizo un llamado a rechazar esta práctica. “No se puede hacer discriminación por edad, como tampoco por peso o condición social, pero parece que a veces es como explicar que el agua moja”, concluyó.

A pesar de las críticas por sus atuendos, la periodista vive un gran presente personal junto a Rolando Barbano . Después de su reconciliación meses atrás, la pareja ha compartido románticos viajes y ya no se esconde. A finales de septiembre, ambos disfrutaron de una escapada a Europa, donde fueron captados visitando un icónico museo.

Marina Calabró y Rolando Barbano lograron sortear las diferencias que los separaron meses atrás como pareja Captura TV

Ambos fueron fotografiados en Londres realizando una actividad turística y fue en ese momento que la periodista Fernanda Iglesias compartió en sus redes una imagen de la pareja en el British Museum. “Piedra libre para Marina Calabró y Rolando Barbano en el Museo Británico”, escribió la comunicadora junto a la fotografía de los dos.

Antes, la pareja había disfrutado de unos días de descanso en Brasil. Las imágenes los mostraron en las playas del país vecino, a los besos y muy acaramelados, lo que dejó en claro que habían decidido dejar sus diferencias del pasado atrás, después de las idas y vueltas que protagonizaron a partir de la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio. En ese contexto, Marina ganó el premio a la Mejor columnista de espectáculos de radio y al recibir su galardón, le dedicó unas tiernas palabras al periodista de policiales, quien también era su compañero en Lanata Sin Filtro. “Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos Rolando”, dijo en ese entonces con una gran sonrisa. Más tarde en la gala, cuando Barbano también ganó en la categoría Mejor columnista de policiales, él no la mencionó al recibir su premio. Esto causó una gran polémica que terminó en una nueva ruptura de la pareja, aunque con el tiempo lograron volver a reconciliarse.

