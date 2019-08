Amalia Granata se refirió a la reciente salida de Flor de la V del Colectivo de Actrices Crédito: Instagram

"Lo vengo diciendo hace ya mucho tiempo: son sororas selectivas", aseguró Amalia Granata en referencia a la renuncia de Flor de la V al Colectivo de Actrices Argentinas, entre quejas por no haberse sentido amparada por la agrupación.

"Creo que son cualquier cosa. Son un feminismo selectivo que no le hace bien al feminismo que busca reivindicarnos a todas. No sé cual es el criterio para defender a unas y otras no", indicó la electa diputada provincial santafecina, consultada por Los ángeles de la mañana.

Enfrentada con Colectivo de Actrices Argentinas por su oposición a la Ley del Aborto Seguro Legal y Gratuito, Granata recalcó que siempre dijo que las artistas que integran el grupo tenían un criterio dispar para apoyar o desechar causas. "Mezclaron lo de Thelma [Fardin] con el aborto y la política. No olvidemos que durante la presentación de la denuncia, tiraron palos al Gobierno", apuntó sobre la conferencia de prensa con la que, en diciembre pasado, dieron a conocer públicamente la denuncia por abuso sexual de Fardin contra Juan Darthés.

Ferviente defensora de "las dos vidas", la mediática -que en su momento estuvo enfrentada a Flor de la V por el aborto-, contó que finalmente, ella tenía razón y que las bajas de Valeria Bertuccelli, Laura Novoa y Érica Rivas, además de la reciente salida de la participante del "Súper Bailando" lo confirman.

A modo de chicana, finalmente, Granata disparó: " Esto va a terminar siendo un un taxi y no un colectivo. El taxi de las actrices. 'La verdad es la hija del tiempo', siempre lo digo".