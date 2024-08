La Justicia de Nueva York le revocó el carnet de conducir a Justin Timberlake

Escuchar

Justin Timberlake, de 43 años, se declaró “no culpable” en una reciente audiencia virtual desde Bélgica derivada de su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol el pasado 18 de junio en Sag Harbor, Nueva York. Según informó la revista People, el cantante y compositor apareció en la audiencia luciendo una camisa de cuello negro y simplemente se limitó a responder “sí” dos veces a las preguntas del juez Carl Irace.

Durante la sesión, el juez Irace decidió suspender la licencia de conducir de Timberlake en el estado de Nueva York, aunque no detalló la duración de la medida. Después de la audiencia, el abogado de Timberlake, Edward Burke Jr., le especificó a la prensa que la suspensión es una acción “estándar” en este tipo de episodios y retiró una moción previa en la que solicitó que se desestimara el caso.

En junio de 2024, el cantante Justin Timberlake fue arrestado y acusado de conducir ebrio en Long Island de Nueva York Jordan Strauss - Invision

Los medios estadounidenses reportaron que durante la audiencia, el juez Irace criticó al abogado de la defensa por hacer comentarios “irresponsables” a la prensa. Irace indicó que si el abogado continua con declaraciones que “ensucian el caso” va contemplar emitirle una orden de silencio o incluso podría solicitar que Timberlake asistiera en persona, lo que lo obligaría a dejar su gira mundial por Europa.

Ante el pedido del juez, durante el proceso, Burke finalmente retiró su moción, presentada la semana pasada, para desestimar el caso. Burke había insistido en que su cliente “no estaba intoxicado” al momento del arresto. Además, dijo: “El hecho más importante a saber sobre este caso es que Justin no estaba ebrio y no debería haber sido arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol”. Asimismo, señaló a People que “la policía cometió varios errores muy significativos en este caso”.

La próxima audiencia está programada para el 9 de agosto, seguida de una fecha tentativa de audiencia para el 13 de septiembre, dependiendo de lo que ocurra en la del próximo viernes.

Según el informe policial, un oficial de Sag Harbor vio el BMW de Timberlake saliendo de su carril y pasando una señal de alto. El oficial detuvo el auto y notó que el artista tenía los ojos “enrojecidos y vidriosos” y un “fuerte olor” a alcohol en el aliento, y estaba inestable sobre sus pies. Luego le pidió al cantante que se sometiera a una serie de pruebas de sobriedad, incluyendo caminar en línea recta y pararse sobre una pierna, en las que “tuvo un mal desempeño”, según el informe. “Tomé un martini y seguí a mis amigos a casa”, le dijo Timberlake al oficial, según el informe. Además, rechazó tres solicitudes para realizarse una prueba de alcoholemia. La estrella estuvo detenida durante la noche, luego fue procesada en el Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village y “liberada bajo su propia responsabilidad”, según las autoridades.

Hasta septiembre, Timberlake girará por Europa y entre octubre y diciembre volverá a dar conciertos en su país. Por el momento, el último programado es el que tiene agendado el 20 de diciembre en Kansas City.

En el ojo de la tormenta

Esta no es la primera vez que aparece en los medios el nombre del cantante por un tema ajeno a su carrera o a su relación amorosa con Biel. Meses atrás, el cantante fue sumamente criticado por las declaraciones que Britney Spears hizo en su libro de memorias, en donde reveló que había perdido un embarazo porque él no estaba listo para la paternidad. Fue entonces que el ex NSYNC decidió desaparecer del ojo público y mantener un bajo perfil, algo que ocurrió hasta que lanzó su nuevo álbum.

Justin Timberlake y Jessica Biel empezaron su historia de amor hace 17 años (Foto: Instagram @jessicabiel)

Con su flamante material entre las manos, el cantante decidió mostrarse de nuevo. Y si bien Spears se disculpó por haberle causado problemas, él realizó fuertes declaraciones contra ella en un show a principios de febrero y desató una nueva batalla en las redes sociales.

Todo sucedió en la presentación que Justin tuvo en Nueva York, pues decidió tomarse unos minutos para hablarle al público. “ Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme... con absolutamente nadie ”, dijo, para después interpretar “Cry Me a River”, canción que fue dedicada a Spears hace varios años.

Justin Timberlake y Britney Spears fueron novios en su juventud Archivo

El momento quedó grabado en video y de inmediato se hizo viral en las redes sociales, donde los fans de Britney le dedicaron fuertes críticas. “¿Él sigue siendo relevante en el mundo de la música, alguien sabe?”; “No entiendo cómo piensan que atacar a una mujer durante 20 años es cool”; “Qué hombrecito tan desagradable”; “Un hombre de 50 años hablando de cómo usó la carrera de su exnovia para catapultar la suya” y “Es un pedazo de basura”, son solo algunos de los comentarios que le dedicaron.

Las imágenes no tardaron en llegar hasta los ojos de Britney , quien, a través de sus redes sociales, decidió responder al también actor y fue tajante al asegurar que no permitirá que siga hablando de ella. Incluso, amenazó con tomar acciones legales y verse en los juzgados. “Alguien me dijo que alguien estaba hablando de mí en las calles. ¿Querés llevarlo a la corte o te irás a casa llorando con tu mamá como lo hiciste la última vez? No me arrepiento”, escribió la cantante.

