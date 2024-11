La madre de Cami Homs reaccionó ante los dichos de Lizy Tagliani contra su hija: “Se fue al pasto”

El feliz momento que Camila Homs y su pareja, José Sosa, vivieron tras ganar 5 millones de pesos y una estadía en un hotel de la Riviera Maya en el programa de Susana Giménez se vio empañado por una serie de desafortunados comentarios expresados por Lizy Tagliani, que competía por el premio. En medio de la controversia, Liliana Fontán, madre de la modelo, salió al cruce de la conductora.

Al término de la competencia, Lizy lanzó una frase que generó fuertes reacciones: “Cinco millones de pesos. La plata que cobra ella de la manutención”, dijo, refiriéndose a los supuestos montos que Homs recibiría por parte de su expareja, Rodrigo De Paul, por la cuota de sus hijos. Sin detenerse, añadió: “Estos gatos siempre tienen suerte. ¡Qué bronca!”, mencionó.

La modelo evitó responder y se dirigió directamente a Susana para agradecer la experiencia: “Me la pasé increíble”, exclamó, mientras la conductora la felicitaba por su desempeño en el juego. Sin embargo, Lizy no se detuvo allí, y antes de retirarse del piso, exclamó: “Aguante Tini”, en referencia a Tini Stoessel, quien fue señalada como la tercera en discordia en la relación entre ella y el futbolista de la Selección.

El programa A la tarde (América) envió a un cronista para conocer la opinión de la mamá de Homs, que en otras ocasiones ha salido a defender a su hija y que esta vez no se quedó atrás. Fontán no tardó en expresar su descontento y señaló: “Estaba viendo el programa con Francesca y Bautista (los hijos de Homs y De Paul), y con el grito de los nenes, la emoción, cuando ganó Cami, no escuché nada de lo que dijo Lizy”, expresó primero. Y continuó: “Cuando ella llegó a la noche, le dije: ‘¡Qué suerte que lo ganaron! Pero me hubiese gustado que lo gane Lizy, porque tiene buena onda’”. Sin embargo, al enterarse de lo sucedido al día siguiente, Fontán cambió de parecer. “Cuando escuché todo, a la mañana dije: ‘Qué suerte que no lo ganó’. Cami tampoco la escuchó en el momento’”, aclaró.

Sobre el incidente, Fontán fue rotunda: “Lo que dijo ya está, por más que pida disculpas, lo dicho ya está. Está bueno que al menos haya reconocido que se equivocó, pero no estuvo bien lo que dijo, porque no fue una cosa sola”, expresó, refiriéndose a la sucesión de comentarios de Tagliani que, según ella, evidencian una falta de respeto hacia su hija . “No estuvo bueno. Y, como dicen por ahí, ‘se fue al pasto’” , sentenció.

A pesar del revuelo, Homs eligió mantener un perfil bajo y no responder directamente a los comentarios, algo que su madre explicó: “Camila me contó que hoy a la mañana cuando prendió el celular le empezaron a llegar un montón de videos y recién ahí se dio cuenta, pero me dijo que no va a salir a hablar. Ella está tranqui, está más allá”, detalló Fontán sobre la actitud de su hija.

En cuanto al posible motivo detrás de los dichos de Tagliani, Fontán comentó: “No sé qué le pasó, no lo sé. Pareciera como que algo se apoderó de ella y empezó a hablar. No entiendo, pero ya está. Ni ella se dio cuenta de lo que dijo”. Si bien reconoció que cree en el posible arrepentimiento de Tagliani, Fontán no dejó de recalcar su descontento: “Yo también le creo, pero la verdad es que ayer estuvo mal”.

Además, Fontán se mostró crítica frente a los límites del humor, especialmente cuando se trata de un ciclo televisivo de alto alcance. “Está bueno el humor, así un poco ácido, picante o como lo llamen, pero hay límites. No vale todo en nombre del humor. Más en un programa de tanto prestigio como es el de Susana Giménez. Decir algo así ya fue”, opinó.

“Me la mandé”

Previamente, en su programa radial Arriba bebé (Pop 101.5), Tagliani había enviado un pedido público de disculpas a Camila tras sus fuertes declaraciones al aire. “Ayer me la mandé de lleno. Fue un mocazo total . Primero, quiero aclarar que lo filtrado no dice cornuda, sino argollu... Fui muy desubicada, nunca me ocurrió en los últimos diez años. No sé si fue el cansancio, un tema psicológico, no tengo idea, pero le empecé a decir cosas que me parecieron graciosas y vengativas. Pensé que estaba haciendo un chiste, pero me dolió mucho de corazón que no me di cuenta. Yo me fui de ahí, la saludé, la abracé, le dije que disfrute el premio y me cagué de risa, y salí del canal, me subí del auto sintiéndome una grosa del humor”, señaló.

Luego, agregó, se dio cuenta de que lo que había pasado no estaba nada bien y se sintió muy culpable. Y ahí fue que le pidió disculpas a Homs.

LA NACION