La muerte de Shannen Doherty: las estrellas de Beverly Hills 90210 y Charmed despiden a una actriz que dejó huella

La noticia de la muerte de Shannen Doherty a los 53 años, a causa del cáncer con el que luchaba desde hace casi una década, conmocionó a los fanáticos de la actriz alrededor del mundo que la despidieron con sentidos homenajes en las redes. Y lo mismo hicieron sus amigos y colegas de Hollywood que desde ayer, cuando se hizo público su fallecimiento, la recordaron con emoción y celebraron su resiliencia frente a la enfermedad.

Algunos de los mensajes más conmovedores llegaron de parte de sus compañeros de elenco en Beverly Hills 90210, la serie juvenil que los convirtió a todos en estrellas y que hizo de Doherty, en el rol de Brenda Walsh, un ícono de la TV de los años 90.

Una de las primeras en postear sobre su muerte fue Gabrielle Carteris, quien interpretaba a Andrea Zuckermann en la serie. “ Descansa en paz Shannen. Sé que Luke está ahí con los brazos abiertos para quererte ”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a la imagen del cielo, haciendo referencia a Luke Perry, quien encarnó a Dylan McKay en el programa y falleció en 2019. Más tarde, Jason Priestley, el actor que formaba junto a Doherty el dúo protagónico de Beverly Hills 90210, despidió a su hermana de la ficción: “En shock y entristecido por la muerte de mi amiga Shannen. Ella era una fuerza de la naturaleza a la que voy a extrañar ”, escribió Priestley.

Por su lado, Brian Austin Green -David Silver en la serie-, quien en los últimos tiempos compartía con Doherty la conducción del podcast Let’s Be Real, también la recordó en las redes. “Shan... Mi hermana… Me ayudaste a atravesar todo con amor. Fuiste una parte fundamental de mi educación sentimental. Te voy a extrañar más de lo que puedo procesar en este momento. Gracias por el regalo que fuiste”.

En su larga carrera en la industria audiovisual, que comenzó cuando a los 8 años se mudó de Memphis a Los Ángeles para probar suerte en Hollywood, Doherty acumuló grandes éxitos y muchos reconocimientos a su talento, pero también unos cuantos escándalos que marcaron su trayectoria. Uno de los más publicitados fue el de supuesta mala relación que tenía detrás de escena con Jennie Garth, la actriz que interpretaba a su amiga y a veces rival Kelly Taylor en la serie. Reconciliadas hace tiempo, las actrices compartieron escenas en el relanzamiento de la serie en 2008 y en la comedia Beverly Hills 90210 en las que encarnaban a exageradas versiones de sí mismas. “ Tantas veces nos enfrentaron, pero nada reflejaba la verdad de nuestra relación construida en base al respeto y la admiración mutua. Ella era corajuda, apasionada, decidida, muy amorosa y generosa ”, escribió Garth ayer.

No fue la única actriz que trabajó y se peleó con Doherty en despedirla con palabras de cariño y respeto. Alyssa Milano, su compañera de elenco en Charmed, la despidió con un mensaje en el que recordó sus desavenencias. “ No es un secreto que Shannen tuvimos una relación complicada, pero ella era alguien que yo respetaba y admiraba. Fue una actriz talentosa, amada por muchos y el mundo pierde mucho con su ausencia ”, dijo ayer Milano cuyo conflicto con la actriz se originó cuando, según Doherty, intercedió para que los productores decidieran echarla de la serie al final de la tercera temporada.

Milano, Holly Marie Combs y Doherty en Charmed

De hecho, Rose McGowan, quien fue contratada para ser su reemplazo en el programa, la despidió con un largo texto que celebró a la “guerrera”: “Shannen Doherty tenía el corazón de un león. La pasión por el arte muchas veces es calificada erróneamente como una personalidad problemática. Shannen era pura pasión. La conocí en los noventa y me impresionó. El hecho de poder haber tenido una relación cercana con ella en los últimos años fue un hermoso regalo. Esta mujer luchó por vivir. Ella sabía cómo ser una estrella porque lo había sido desde la infancia. Su ética de trabajo era inspiradora. Su gran amor por la dirección, la actuación, por Holly, sus amigos, sus padres, su perro y sus queridos fans era legendario. Nuestras vidas se entrelazaron de una manera única. Nos reíamos de las fuerzas oscuras que querían que nos odiáramos. En lugar de eso elegimos el amor y el respeto. Era una cabrona con corazón de oro. Una fuerza de energía que vivirá para siempre en nuestros corazones. Que Dios y los ángeles la lleven al santo reino dónde permanezca sana, joven y salvaje para siempre. Descansa ahora, guerrera. Nunca te olvidaremos, querida hermana”.

A medida que la noticia de la muerte de Doherty se extendía por el mundo, las sentidas despedidas no solo llegaron de parte de sus antiguos compañeros de elenco, sino de quienes se sintieron conmovidos por la resiliencia y el coraje con el que llevó adelante su pelea contra el cáncer. Olivia Munn, la actriz que hace unos meses reveló su propia batalla con la enfermedad, también le dedicó un mensaje: “ El cáncer es algo malditamente terrorífico y Shannen lo enfrentó con dignidad, fuerza y gracia. Establecimos un lazo por la enfermedad y nuestro deseo de ayudar a otras mujeres. Recuerdo que en el último mail que me mandó hace un par de meses me preguntaba cómo estaba y si podía ayudarme en algo. Fiel a su estilo, Shannen me ofrecía su apoyo aunque ella estaba pasando por la etapa final de esta horrible enfermedad”, escribió, dando una definición de la Doherty de los últimos años.

Otros, que la conocían desde hace décadas, como Tori Spelling, posteó: “Todavía no tengo palabras, pero nosotras sabíamos y eso es lo que importa”, quedaron conmocionados por su partida y decidieron celebrar su lugar en la industria del entretenimiento. Uno de ellos fue el director Kevin Smith, con el que la actriz trabajó en los films Banda en fuga y Jay y el silencioso Bob: “Shannen era un verdadero talento y una gran amiga. Ella fue la única razón por la que pude hacer Banda en fuga. En 1995, Shannen era una de las personas más famosas del planeta y ella eligió que mi película fuera su primer proyecto tras 90210 y eso hizo que el film pudiera existir”, recordó Smith y agregó: “Era un ícono norteamericano y muchas cosas más”.