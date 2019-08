Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2019 • 18:39

Sergio Denis no despierta del coma profundo en que quedó sumido después de la violenta caída de un escenario que sufrió en Tucumán hace casi cinco meses. Mientras permanece internado en la clínica ALCLA, su familia y quien era su novia al momento del accidente, Verónica Monti, están en pie de guerra. Es que los Hoffmann no quieren que la joven vea al artista, al parecer, en rechazo a sus apariciones televisivas, en las que habló de la vida privada de Sergio.

En respuesta, Monti, que inició una mediación para confrontar con ellos, publicó un posteo en Instagram relatando la manera en que la familia la aleja de su amado. "Sentí ir a verte después de casi 5 meses. Llego 10.15 de la mañana a donde estas y la seguridad me frena de manera poco feliz. Directamente me avisa que no puedo verte, que hay un listado y que hoy tu familia no va", denunció Verónica.

En diálogo con LA NACION, la joven contó: "Como las cosas se pusieron tensas pedí por favor hablar con un médico y me quede sentada en un sillón que da justo al sector de rehabilitación. De repente lo vi pasar en una camilla, fueron dos segundos detrás de un vidrio. Es otra persona, no puedo creer que esté así. No puedo creer que no me dejen darle un beso y un abrazo", se lamentó.

"Me nació ir porque siento que me necesita, siento que necesita que lo abrace. Me pone muy mal saber que nunca voy a poder verlo más allá de lo que pasó hoy, lamentablemente la postura de la familia es inamovible. Yo sé todo lo que hice por él en el último año y es muy injusto que actúen así. Yo lo quise mucho, lo quiero mucho y lo voy a querer toda la vida", dijo, como respuesta a los rumores de que ya está en pareja con otra persona. Sobre el estado en que lo encontró, explicó entre lágrimas: "Estaba muy flaquito, con los ojos abiertos pero con la mirada perdida. No es la persona que conocí".