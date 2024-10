La nueva escapada romántica de Marina Calabró y Rolando Barbano, tras su viaje a Brasil

Escuchar

Marina Calabró y Rolando Barbano parecen haber dejado atrás los desencuentros que afectaron su relación en los últimos meses. Tras su reciente viaje a Brasil, donde se mostraron enamorados y disfrutando de las playas, la politóloga y el periodista decidieron volar a Europa en el marco de unas vacaciones soñadas.

Esta nueva luna de miel para la pareja, tras su última reconciliación, no pasó inadvertida. Ambos fueron retratados en Londres compartiendo una actividad turística y la foto de ese momento fue publicada en las redes sociales por la periodista Fernanda Iglesias.

El British Museum, uno de los lugares más emblemáticos de Europa, fue el escenario en donde la pareja fue vista con mapa en mano realizando la visita. “Piedra libre para Marina Calabró y Rolando Barbano en el Museo Británico”, escribió la periodista junto a la imagen de los dos.

A principios de agosto, el panelista Pepe Ochoa ya había adelantado en LAM (América) que la pareja tenía planes de realizar un viaje a Londres, lo cual se entendería como un nuevo mimo para la relación después de tantas idas y vueltas. El comunicador detalló que la escapada se llevaría a cabo del 29 de septiembre al 7 de octubre, y su información resultó ser acertada cuando Iglesias publicó la foto que confirmó la presencia de ambos en el museo.

Sin embargo, tras conocerse que ambos pasan juntos estos días en el viejo continente, algunos programas de espectáculos aprovecharon la ocasión para seguir mirando con lupa la relación. En su propio espacio de streaming por Bondi Live, Pepe Ochoa añadió más detalles y lanzó una polémica afirmación: “Obvio que pagó ella, él está viviendo de arriba. Es el mantenido de Marina”, dijo.

Polémica, distancia y reconciliación

La relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano ha sido criticada por algunas figuras del medio desde el principio, pero el punto más álgido llegó tras la ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio. En ese evento, ella le dedicó a “su amor” el galardón que obtuvo como Mejor columnista de espectáculos por Lanata sin filtro (Radio Mitre). Sin embargo, él no solo se mostró un tanto incómodo con sus comentarios, sino que cuando subió a recibir su propia estatuilla, no la mencionó. Un par de días después, ella renunció al programa en el que trabajaban juntos, aunque según trascendió la decisión no tuvo nada que ver con su relación.

Tras un tiempo distanciados, decidieron darse una nueva oportunidad. Las primeras imágenes de su reconciliación llegaron a comienzos del mes pasado, cuando fueron captados en las playas de Brasil disfrutando de unas románticas vacaciones. En esas postales, Marina y Rolando se mostraban a los besos y muy acaramelados, lo que dejó en claro que habían decidido dejar el pasado atrás.

Desde LAM compartieron las imágenes de ambos besándose y Yanina Latorre dio detalles de cómo es el vínculo entre ellos. “No están de trampa, pero es cuasi trampa porque se ocultan, no hacen declaraciones . Están solos. No hay terceros en discordia por ahora. Hubo varios, pero por ahora no los hay. Una pareja tumultuosa (...) Se fueron de fin de semana a un país vecino. El hotel, carísimo. Se fueron en clase turista (...)”, dijo la panelista. A su vez, remarcó que se hospedaron en el “mejor hotel de Brasil” y según aseguró, fue la periodista quien pagó la estadía, mientras que él “no puso nada”.

Después de su viaje a Río, los periodistas continuaron dando señales de lo bien que están juntos e intercambiaron una serie de mensajes en Instagram donde no faltaron los “te amo”. Calabró hizo un posteo para mostrar su look para conducir +Info a la tarde por LN+ y entre todos los comentarios de la publicación se destacó el del columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre). “Qué bomba sos, mi amor”, escribió Barbano junto a varios emojis de bombas.

Calabró no tardó en contestarle. “Te amo Rolando” , expresó junto al emoji de un corazón rojo. Lejos de terminar el intercambio de mensajes ahí, Barbano cerró con una romántica respuesta: “Te amo, Marina”. De esta manera dieron cuenta de su decisión de volver a apostar al amor.

