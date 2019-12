Rocío Oliva

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2019 • 11:39

Amor y odio, esas son las dos palabras que hoy unen a Diego Armando Maradona y Rocío Oliva. Desde hace varios meses el exfutbolista y la rubia ya no son pareja, no conviven bajo el mismo techo, no comparten cenas familiares ni tampoco trabajos en común, pero sin embargo cada tanto se siguen viendo.

La relación entre ellos cambió rotundamente luego de que Diego festejara su último cumpleaños. Las declaraciones de Giannina Maradona sobre la salud de su papá, tras asistir a la celebración, no ayudaron y marcaron un antes y un después entre ellos. Tanto Rocío como su familia quedaron muy dolidos por la poca defensa y participación en el conflicto del actual director técnico de Gimnasia. La nueva vida de Oliva lejos de Maradona está enfocada únicamente en su crecimiento laboral y personal. Tiene toda su energía puesta en sus escuelas de fútbol, su pasión por comentar los partidos de River Plate, hacerse tiempo para disfrutar de recitales, salidas con amigos y también en conocer más profundamente a un nuevo hombre que apareció en su vida desde hace tres meses. Si bien ella se encargó de aclarar que no está de novia, su corazón está dispuesto a darle una nueva oportunidad al amor.

De todas maneras, todas estas actividades no impidieron que Rocío continúe con el reclamo económica hacia el exfutbolista. "Fueron muchos años que estuvo junto a Diego, no sólo como pareja sino participando de trabajos. Postergó mucho de ella para estar a su lado", sostiene su abogada Ana Rosenfeld cuando se le consulta sobre el tema. Por estos días Rocío mantiene alguna que otra comunicación con Maradona, pero nada los une demasiado. "Ellos se quieren a su manera. Con diferencias, peleas o reclamos legales, pero se quieren", aseguran quienes los conocen.

El detalle más fuerte para demostrar que entre ellos no hay nada más está relacionado con que en las últimas horas Rocío decidió tapar con la imagen de un rosa el tatuaje que llevaba en su brazo con el nombre de Maradona. Como también tomó la decisión de pasar fin de año rodeada de su familia y amigos y luego disfrutar de unos días en Punta del Este lejos de quién fue su pareja durante los últimos seis años.