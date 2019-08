Muy enamorados, Juan Martín Del Potro y Sofía "Jujuy" Jiménez celebran el buen momento que atraviesan en las redes sociales Crédito: Instagram

Juan Martín del Potro y Sofía "Jujuy" Jiménez no ocultan su amor. Hace algunas semanas, la pareja se dejó ver a los besos y disfrutando de la nieve en Bariloche, hospedados en el tradicional hotel Llao Llao. Y, al parecer, la flamante pareja decidió seguir adelante con su alegría vacacional, aunque esta vez optó por un destino mucho más cálido.

A través de sus cuentas de Instagram, el tenista y la modelo comparten con todos aquellos que los siguen su felicidad. "Acá, con el fachuli de mi novio", escribió ella en una historia, en la que se los veía a los dos bronceados y abrazados.

Unos minutos más tarde, él subió una foto semisumergido en un mar turquesa y ella no tardó en hacer un comentario al respecto. "El modelo más lindo, ¡fachuli, fachuli! Un aplauso para la fotógrafa", acotó.

"Jujuy" y Del Potro comenzaron a salir hace varios meses pero hasta el momento habían decidido mantener bajo perfil. Durante el primer tiempo negaron su relación, hasta que en medio de un partido, una cámara captó a la modelo viendo al tenista en el Masters de Roma, desde la tribuna.

"Ahí estuve bancando a morir. Era yo, es cierto, todo buena onda. Con Juan desde que nos conocimos hubo buena onda siempre, pero bueno en el verano yo me fui a hacer temporada a Carlos Paz y él estuvo con sus viajes. Ahora me invitó y fui, estuvo muy bueno. Es increíble cómo la gente de todo el mundo lo quiere, lo alienta... Es un groso, muy capo", explicaba ella por entonces.

Pese a que nos amigo de hablar de su vida privada, el tenista no pudo evitar las preguntas de los periodistas, al arribar victorioso del torneo italiano. "Estoy dormido. Pensé que me ibas a preguntar sobre tenis. Sofía me fue a ver a Roma, y me trajo suerte. Todo bien", comentó él.