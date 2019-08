La particular relación entre Rocío Oliva y Diego Maradona

Otros tiempos: Rocío Oliva y Diego Maradona, cuando eran pareja

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2019 • 17:49

Mucho se habló sobre una posible reconciliación de Diego Maradona con Rocío Oliva. Se dijo también que ella lo acompañó durante la operación de la rodilla y su posterior recuperación, y que no lo dejaba ni a sol ni a sombra.

Sin embargo las cosas son diferentes, según contó la propia Rocío en Confrontados, por Canal 9. "Si él me necesita yo voy a estar, pero no hay reconciliación. Está todo bien. Estoy todos los días a full en mi vida por eso me acerco cuando puedo y lo visito, pero no tanto como dicen. Cuando puedo, estoy. Porque primero está mi vida, después mi vida y después mi vida. Aunque no lo crean terminé de la mejor manera con Diego. Cuando sos feliz podés tratar bien al otro", dejó en claro.

Por qué entonces su abogada Ana Rosenfeld fue la que dejó dudas sobre la relación entre Diego y ella. "Le dije a Ana que nada que ver. No sé por qué dijo eso", sonrió Rocío.

No quiso hablar sobre un supuesto cruce con una de las hermanas de Diego. "Son cosas privadas de la familia de él que no voy a contar. S ella no salió a hablar, yo mucho menos. Y voy a respetar".

Oliva contó además que tiene un muy buen presente laboral. "Arrancar cuesta, como todo al principio, pero nada es imposible. La vida continúa y hay que encararla de la mejor manera. Tengo las herramientas, me gusta el fútbol y sé lo que hago".

Mientras tanto, el juicio que le está haciendo Rocío a Diego por seis millones de dólares por una compensación económica por los seis años que compartieron juntos, continúa.