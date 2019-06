La pelea entre Leonardo Sbaraglia y Adrián Suar que casi termina a los golpes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2019 • 00:33

El programa de Andy Kusnetzoff suele ser el lugar ideal para que los famosos, relajados, revelen anécdotas que nunca antes habían contado. En el programa de este sábado, Leonardo Sbaraglia relató el momento en el que casi termina a los golpes con Adrián Suar por una diferencia laboral.

El conductor le pidió a sus invitados que den un paso al frente aquellos que se consideraran calentones, y en el grupo estaba Sbaraglia. El momento relatado pasó hace muchos años, cuándo los actores tenían unos 20 años y eran parte del elenco de la obra Pájaros in the night.

"Me estaba acordando ahora una anécdota con amigos en común, con Suar y Diego Torres, que estábamos haciendo una obra que se llamaba Pájaros in the night", empezó relatando. "Un día fue Alejandro Romay a vernos, que era como un jeque árabe, tipo... 'Está Gardel mirándonos', y nosotros todos pibes de 20 años".

En ese momento, nerviosos todos empezaron a intentar que el productor los mire. "Empezaron a hacer como una obra diferente. Hacía cada uno su morisqueta y yo empecé a calentarme. Entonces les dije a los chicos: 'Loco, actúen. Actúen de verdad'". Fue en ese instante que Adrián se enojó. "Nos encontramos en un momento con Suar y casi nos agarramos a las trompadas atrás del escenario".

"Lo gracioso es que te lo cuente él. 'Vos eras el Boxitracio', me decía. Igual no pasó nada, quedó ahí", aclaró mientras se reía. "Lo que sí es cierto es que algunas cuestiones que tienen que ver con los autos a la hora de manejar o las cosas de laburo, que son un poco más sagradas, me ponen muy loco".