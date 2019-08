La pregunta "íntima" de Pampita a Nico Occhiato

Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Pampita

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2019 • 12:27

Pampita Ardohain y Nicolás Occhiato siguen intercambiando elogios en público pero, por ahora, parece que ninguno se anima jugársela por el otro.

Entre idas y vueltas, mensajes privados y "clavadas de visto" por WhatsApp, ayer ocurrió el tan esperado encuentro cara a cara, cuando el participante del Bailando fue como invitado al programa que conduce Pampita por NetTV.

Después de hacerle todo tipo de consultas sobre su ex Flor Vigna, el romance que habría tenido ella con el coach Matías Napp y su relación con Flor Peña, Nico logró salir airoso en todos los puntos, incluso cuando lo consultaron sobre situaciones de la intimidad.

En un momento, le preguntaron si gustaba de Pampita y él dijo: "Sí, claro. Es una de las mujeres más lindas de la Argentina", sostuvo. "¿Vos me estás encarando acá en el programa?", lo chicaneó la conductora, 15 años mayor que él.

"No estoy en ninguna relación, estoy conociendo gente pero muy tranquilo", dijo el participante de Showmatch, tras lo cual Pampita le hizo una pregunta sin filtro: "¿Tuviste la oportunidad de tener relaciones sexuales con más de una persona a la vez?"

Un poco sorprendido por el tenor de la consulta, Occhiato se sinceró: "Yo no. No descarto nada hoy, pero no tuve la experiencia".

Continuará.