La preocupación de Tamara Pettinato: su hijo Milo contrajo Covid y se encuentra aislado

Mientras se recupera de su cuadro de Covid-19, Tamara Pettinato confirmó que su hijo Milo, de 10 años, fruto de su relación con el productor Martín Moyano, también contrajo el virus, por lo que se encuentra aislado.

A través de un posteo que compartió en las redes sociales, la columnista del programa radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? comunicó, sin embargo, que el menor se encuentra en óptimo estado de salud y sin síntomas.

“Milo dio positivo. Hace una semana que no lo veo y está aislado por precaución, pero por lo visto ya lo había contagiado”, expresó primero manifestando su angustia por la situación. Y agregó: “Por suerte, a la mayoría de los niños no les produce la tortura que nos hace a los adultos”, agradeció haciendo mención al padecimiento personal que experimenta estos días, mientras transita la enfermedad.

“No tengo gusto ni olfato, me duele el cuerpo, me arden los ojos y la garganta, tuve fiebre... Pero lo peor es el miedo de no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo”, afirmaba la columnista el pasado fin de semana, tras dar positivo en el testeo.

El lunes, la hija de Roberto Pettinato también daba cuenta de los efectos del virus sobre su cuerpo. “Todos los días me agarra algo nuevo; va cambiando, empecé con fiebre, y al otro día, dolor de garganta y dolor de cuerpo que no podés dormir de lo que te duele, y después perdí el gusto y el olfato, con lo cual, todo lo que como es como masticar una suela de zapato, y estoy todo el tiempo congestionada”, describió.

Tamara también aconsejó a sus seguidores seguir cuidándose para evitar contagiarse. “No se relajen, así no pasan por esta m... Ni ponen en riesgo a los que quieren”, expresó en sus posteos.

Posteo compartido por Tamara Pettinato en la tarde de hoy

En las últimas horas, mientras está pendiente de la salud de su hijo, Pettinato estaría experimentando mejorías en su cuadro. En sus historias de Instagram, la columnista compartió esta tarde un video en el que se la ve recostada en una imagen a la que agregó efectos de animación para trasmitir el mensaje de que el Covid está “retirándose poco a poco” de su cuerpo. Sumado a ello, también agradeció a uno de los trabajadores de la salud encargado de realizarle el hisopado que tuvo resultado positivo.

