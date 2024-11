La química de Wanda Nara con L-Gante y las indirectas de Mauro Icardi en Instagram

Si algo faltaba para oficializar el romance entre Wanda Nara y L-Gante era que 3000 personas fueran testigo del encuentro entre ambos. El último sábado, el cantante de RKT dio un show en el Gran Rex y la conductora y mediática no quiso dejar de acompañarlo .

Nara estuvo todo el show en uno de los laterales del escenario, cantando a viva voz los éxitos del músico y grabando con su teléfono cada momento. L-Gante fue a buscarla en un pasaje del show y la invitó a subir al escenario junto a él .

Desde el costado del escenario, Wanda se encargó de registrar todo lo que sucedió esa noche Gerardo Viercovich - LA NACION

Mientras entonaba el tema “El último romántico”, canción cuyo videoclip fue protagonizado por Wanda en 2022, Elián fue a buscar a su novia ante el grito incrédulo del público. La empresaria apareció en escena con un dejo de timidez. Entre risas y besos, recorrieron el escenario juntos de punta a punta antes de que ella regresara al detrás de escena para seguir documentando la noche con su teléfono .

L-Gante cantó con Wanda en el teatro Gran Rex Gerardo Viercovich - LA NACION

“Desde que está sola, solo conmigo quiere. No importa la hora porque me prefiere. Y su ex no dice nada, no hace nada, porque sabe bien que acá estamos bien”, reza la letra del tema que Elián Valenzuela le habría dedicado a Wanda Nara. “Y a mucho’ les duele verno’ en las rede’ y la tele siempre subiendo nivele’. Los que hablan mal, me entretienen”, continúa.

La pareja se mostró ante las 3000 personas que presenciaron el show Gerardo Viercovich - LA NACION

En paralelo, Mauro Icardi compartía un rato con sus hijas. A través de Instagram, el futbolista publicó unos videos de la menor de las niñas, Isabella, bailando canciones de Emilia Mernes. También subió una historia en donde se ve a la cantante de Nogoyá interpretando “Como si no importara”, haciendo un guiño a los rumores de infidelidad que la joven artista estaría viviendo tras la viralización de unos mensajes que Duki le habría mandado a una chica a través de sus redes sociales.

Entre besos y abrazos, caminaron de punta a punta por el escenario Gerardo Viercovich - LA NACION

A pesar de mostrarse dolido por la separación y el flamante romance de su ex, el jugador del Galatasaray estaría disfrutando de la soltería. Durante el fin de semana, Icardi fue visto en la noche porteña, acompañado por una mujer cuya identidad aún no fue revelada.

Wanda acompañó a su pareja en una noche más que especial Gerardo Viercovich - LA NACION

Según reveló Pochi de Gossipeame, la popular cuenta de Instagram que se dedica a compartir detalles de la vida de los famosos, el futbolista habría salido a cenar con un grupo de amigos para luego dirigirse al exclusivo boliche Tequila y disfrutar de una noche de fiesta. Este movimiento no tardó en generar sorpresa y comentarios entre sus seguidores, quienes siguen de cerca cada paso del jugador. “Mauro Icardi se cruzó a Tequila, estaba en el VIP sentado, justo me cuentan, charlando con una chica”, contó la influencer sobre las imágenes que trascendieron de la salida.

Viaje, rumores de embarazo y romance polémico

Luego de que Wanda y L-Gante hicieran un viaje a Brasil, acompañados de Jamaica, la hija del músico, los rumores de que ella estaba embarazada comenzaron a circular rápidamente. “Me dijo que no está embarazada y que no lo manejaría de esa manera. Me dice que le duele mucho que en muchos programas, no en este, dijeron que ella dejó correr el embarazo y no lo negó porque necesita prensa”, aseguró Yanina Latorre en LAM luego de hablar con la conductora. “Dice que ella entiende que critiquen a Elián por el vínculo con ella, porque tiene 24 años, él es chico, tiene otra manera de vivir la vida a la de ella y que hasta también se expresa diferente a ella, pero se enamoró y que va a pelear contra viento y marea y va a seguir con él”.

Wanda también afirmó que le duelen las críticas que recibe en las redes sociales por su noviazgo con el cantante. “A ella le molesta que la opinión pública esté a favor de Mauro y muy en contra de ella porque no está acostumbrada”, sumó Latorre.

