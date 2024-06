La razón por la que Brooke Shields usó sandalias durante la gala de los Premios Tony

Escuchar

La glamorosa alfombra roja de los Premios Tony fue testigo de una inesperada y peculiar elección de calzado por parte de Brooke Shields. Conocida por su elegante estilo, no pasó inadvertida en la gala y explicó más tarde la razón detrás del llamativo complemento por el que optó para su vestido.

En el evento celebrado el pasado domingo en el Lincoln Center, en la ciudad de Nueva York, la estrella de 59 años vistió un top amarillo de lentejuelas con escote pronunciado y lo combinó con una pollera larga del mismo tono, sumando al look aros de perlas y un bolso de mano dorado.

Sin embargo, la actriz y modelo destacó por su calzado: un par de crocs de un amarillo encendido que se robaron toda la atención. Si bien se especuló con la posibilidad de que este acto respondiera a una intención de marcar una tendencia que deje atrás los tacones y el calzado incómodo en las galas, el motivo detrás de la decisión de Shields fue otro bien distinto.

Brooke Shields y un atuendo que no pasó desapercibido DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A través de sus redes sociales, la artista compartió en la previa a la ceremonia que había tenido que ser intervenida de los dos pies. A pesar de la cirugía, Shields no quiso perderse la prestigiosa gala y se adaptó a las circunstancias optando por estos populares zuecos de goma como garantía de una mayor comodidad y protección para sus pies.

En lugar de cancelar su asistencia o arriesgarse a agravar su condición, la actriz dio prioridad a su bienestar y lució así sus sandalias con mucho orgullo en la gala. Más tarde, la eterna protagonista de La laguna azul recurrió a Instagram para dar más detalles sobre su elección. “Alfombra roja tres días después de la cirugía del pie... ¡¿Qué puede hacer una chica?! Usar @crocs. ¡Eso es lo que tenés que hacer!”, recomendó. Y expresó: “¡Una noche increíble!”.

Brooke Shields asistió el domingo a la gala de los premios Tony con un look que no pasó inadvertido Evan Agostini - Invision

Durante la ceremonia, Shields había comentado a la revista People los motivos detrás de su elección de calzado. “¡Tengo mis crocs! No podría hacer esto en tacones”, dijo. Antes de la entrega de los Tony, también había compartido en una publicación en las redes una imagen de sus pies con botas ortopédicas: “Cirugía de dedo en ambos pies”, escribió.

“Esos pequeñitos han pasado por mucho”, manifestó la estrella de Friends Courteney Cox en la sección de comentarios al posteo, en la que también expresaron sus deseos de una pronta recuperación para la actriz otros colegas, como Sharon Stone o Michael Fox.

"Alfombra roja tres días después de la cirugía del pie... ¡¿Qué puede hacer una chica?! Usar crocs", escribió la actriz en Instagram DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La decisión de Shields de acudir a la gala con sus sandalias despertó también numerosas reacciones de sus fans y la actriz recibió una ola de apoyo y comentarios positivos por priorizar su salud al desafiar las normas tradicionales de la moda en un evento tan público. “Las crocs amarillas son clásicas como vos ¡Te ves impresionante!”, comentó una usuaria. “Solo el hecho de que estés caminando ya es increíble”, agregó otra.

No se trata de la primera ocasión en que la actriz sufre algún contratiempo en su salud. En 2021, la estrella de Pretty Baby compartió su proceso de recuperación después de sufrir una rotura de fémur. “Comenzando a recuperarme. No importa cuál sea tu desafío, hacé una elección positiva por vos misma, para avanzar. El comienzo es ahora”, escribió en un video de Instagram que la muestra con una bata de hospital y caminando con muletas.

A finales del año pasado, la actriz también habló sobre un momento de salud muy difícil que debió afrontar tiempo atrás, y en el que uno de sus grandes amigos, el actor Bradley Cooper, tuvo un importante rol. En diálogo con la revista Glamour, Shields contó entonces que sufrió “una convulsión severa” por la que debió ser inmediatamente hospitalizada cuando se estaba preparando para su unipersonal, Previously Owned.

La actriz y modelo se encontraba en el restaurante L’Artusi cuando se desataron los síntomas. “Ahí empecé a sacar espuma por la boca, me puse azul y trataba de tragarme la lengua; lo único que recuerdo antes de colapsar fue cómo me subían a la ambulancia y me ponían oxígeno”, relató. Cuando empezó a ubicarse en tiempo y espacio, notó que había una persona sosteniéndole la mano en el vehículo: Bradley Cooper, quien casualmente se hallaba disfrutando de una cena en el lugar donde la actriz convulsionó.

