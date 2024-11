La reacción de Natalie Portman al ver las nuevas fotos de su exmarido besando a una mujer en París: “No le sorprende”

Haberse enterado de que su marido le seguía siendo infiel a través de la portada de una importante revista, no debe haber sido fácil. Sin embargo, el tiempo pasó y los allegados de Natalie Portman aseguran que aquella humillación pública quedó atrás una vez que la justicia los declaró legalmente divorciados y que ya no pierde el sueño por las aventuras románticas de su exmarido, Benjamin Millepied.

Portman y Millepied comenzaron a salir después de trabajar juntos en El cisne negro, en 2010, película por la que ella ganó un Oscar a la mejor actriz. Se casaron dos años después. La pareja “comenzó a tener problemas” mucho antes de separarse, dijo otra fuente a la revista Us en enero, señalando que Portman “comenzó a sospechar una infidelidad” después de que Millepied comenzara a “hacer viajes de trabajo que no cuadraban”. En marzo de 2023, la protagonista de El perfecto asesino descubrió que su entonces mantenía un furtivo romance con la activista francesa Camille Étienne, de 25 años, pero decidió seguir apostando al amor.

“Natalie se sintió profundamente humillada y destrozada por el comportamiento de Benjamin”, aseguró en aquel momento a People alguien cercano a la pareja. E indicó que, a pesar de eso, “no renunció a su matrimonio”, sino que luchó por mantenerse junto a su marido hasta que las evidencias “estallaron en su cara” . Es que, a principios de mayo de ese año, la revista Voici publicó una serie de fotografías que daban cuenta de la furtiva relación con la joven francesa no había terminado.

Entonces sí, Portman decidió dar por terminado su matrimonio y solicitar el divorcio, tras 11 años de matrimonio. Con el tiempo, todo parece haberse calmado y, a pesar de las circunstancias polémicas de su separación, la actriz y el coreógrafo “están haciendo todo lo posible para comportarse como dos personas civilizadas por el bien de sus hijos Aleph, de 13 años, y Amalia, de 7”, aseguró alguien del círculo íntimo de la actriz en marzo. Según informó esa misma persona, ambos están “entrando en la rutina” de la crianza compartida y, por ahora, “todo funciona bien”.

Los dos pequeños son piezas fundamentales en la vida de la actriz. En una publicación de Instagram de mayo de 2020, que luego fue eliminada, Portman explicó: “Tengo la suerte de tener hijos que me ayudaron a ser madre y me hacen sonreír y reír todos los días”, escribió. “Me hacen apreciar a mi madre aún más por todas las cosas invisibles que hizo por mí, de las que me doy cuenta ahora que intento estar a la altura de su papel de madre”.

En octubre de este año, el coreógrafo, de 47 años, fue fotografiado, una vez más, besando apasionadamente a una misteriosa mujer en las calles de París. La muestra de afecto se produjo siete meses después de que finalmente firmara su divorcio de Portman. Esta nueva escena, claro, no causó la misma reacción en la actriz. “ A Natalie no le sorprende que Benjamin haya seguido adelante por cómo terminó su relación. Siempre pensó que lo superaría bastante rápido ”, le reveló una fuente muy cercana a la actriz a Us Weekly.

“Ella espera que Benjamin sea feliz”, aseguró la fuente, señalando que Portman se enteró de las fotos de Millepied besándose con una mujer anónima poco antes de que se hicieran públicas. Una segunda fuente afirmó que la protagonista de Closer ya no se ve afectada por las decisiones románticas de Millepied. Y agregó: “ La vida amorosa de su exesposo no tiene ninguna influencia en Natalie . Ella está muy feliz con su vida en este momento y ha estado priorizando a su familia y amigos”.

En un emotivo mensaje que compartió en junio en su cuenta de Instagram, Portman expresó “gratitud” hacia sus amigos que la animan una y otra vez”. Una fuente le dijo a Us Weekly que a la actriz le tomó “un tiempo recuperar la sonrisa después del divorcio” e indicó: “Pero logró darle un giro a la situación después de finalizar la separación. Ella logró recobrar la confianza en sí misma, y ahora se la nota mucho más liviana y con alegría en sus ojos ”.

LA NACION

Temas Natalie Portman