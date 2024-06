La reacción de Pampita ante el nuevo pedido de disculpas de Luciano Castro: “¿Sigue enojado?”

Escuchar

En 2019, el nombre de Luciano Castro se convirtió en uno de los más mencionados, y no fue gracias a una buena performance como actor ni tampoco por algún romance o ruptura amorosa. Ese año, se filtraron fotos íntimas en las que se lo veía desnudo, que rápidamente se convirtieron en virales . Pero la trascendencia de aquellas imágenes no se circunscribió a las redes: distintos programas televisivos y radiales, portales de noticias y hasta en los noticieros sirvieron para amplificar su alcance.

En aquel momento, Pampita Ardohain conducía su programa Pampita Online, y fue una de las personalidades de los medios que comentó sobre las fotos. En su caso, fue un poco más allá: una compañera se las mostró desde la pantalla de su celular, mientras el programa salía al aire y ella, con picardía, elogió la anatomía del actor. “Si esto es así, no me quiero imaginar cómo se puede poner. ¡Qué bien que está, qué bárbaro! Una amiga pasó por ahí. Le voy a mandar un mensaje con aplausos. La voy a felicitar”, señaló la conductora.

Tiempo después, cuando la exesposa de Castro, Sabrina Rojas y el mismo Castro expresaron en varias entrevistas que la actitud y los comentarios de la modelo habían sido desafortunados, Pampita se disculpó públicamente. Sin embargo, ese pedido de perdón no parece haber conformado al protagonista de Valientes y Herederos de una venganza. Esta semana, mientras era entrevistado por Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, Castro aprovechó para retractarse de antiguas declaraciones en las que denunciaba sentirse “cosificado”.

“Tengo grandes amigas, por suerte, que no me cagaron a pedos, pero me dijeron ‘Gordo, tu discurso es erróneo, porque una cosa es lo que vos manifestás con respecto a tu cosificación o que te toquen de más, pero nunca te compares con una mujer. Si vos te tomás un colectivo, ¿pensás qué ponerte para tomarte el colectivo? Bueno, yo sí’. Por eso, quiero aclarar que no me comparé nunca con una mujer. Porque sin querer queriendo, al no ser claro, caés en esas cosas de que si las mujeres piden igualdad, nosotros también. No, una cosa de lo genérico y otra cosa es el género. Porque es verdad, yo no reparé nunca y cuando mi amiga me decía esto, yo me agarraba la cabeza y decía ‘¿qué vergüenza, ojalá en la próxima entrevista pueda aclarar esto’”.

En ese contexto, Dlugi le recordó que algunas personas le pidieron disculpas después de haber reaccionado públicamente a esas imágenes que trascendieron en 2019, y mencionó especialmente a la esposa del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto García Moritán.

“¿Disculpas públicas? ¿Públicas? ¡Ay, qué lástima! ¡Públicas! Disculpame, Catalina. Te agradezco. No, de verdad, no te rías”, indicó al actor. Y agregó: “Si tengo que decirte algo a vos, Catalina, te llamo por teléfono. No espero una entrevista con alguien para decir ‘¿Y sabés qué? Le quiero pedir perdón a Catalina Dlugi porque le dije que era una...’. No, te llamo y te digo, ‘Catalina disculpame, me equivoqué’. Entonces yo ahí creo en tu disculpa. Igual que la gente que sufre y llora y después de eso lucra. Y dejé de creer un poco en tu sufrimiento ”.

Este jueves por la noche, Alejandro Guatti, periodista de Intrusos, le preguntó a Pampita si había escuchado esas declaraciones de Castro y si tenía algo para decirle. “ ¿Sigue enojado? La vida ya nos va a encontrar y se lo voy a decir en persona. No tengo ningún problema. Por supuesto que me arrepiento de haber hecho esos comentarios . Uno tiene que cambiar la cabeza, y a veces se tropieza hasta aprender. Es parte del camino”, indicó la miembro del jurado de Bailando 2023.

“Hay que tener la cabeza abierta y reconocer que se puede ser mejor, que se pueden hacer las cosas de mejor manera. La televisión ha cambiado, nosotros hemos cambiado, pero es evidente que nos falta mucho todavía”, justificó.

