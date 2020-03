Oriana Sabatini contó como reaccionaron Catherine Fulop y Ova al enterarse de que ella tenía coronavirus

Estar lejos de los hijos nunca es fácil para los padres, mucho menos cuando hay una pandemia como la de coronavirus y llega la noticia a distancia de que uno de ellos contrajo la enfermedad. Desde Italia, en una charla en vivo con Los ángeles de la mañana , Oriana Sabatini reveló cómo reaccionaron Ova y Catherine Fulop en el momento en que ella les contó que tenía el virus .

"¡Mi papá estaba al borde de tirarse por el balcón! El día que les conté que tenía coronavirus, mi mamá me dijo que mi viejo se iba arriba y no bajaba, que ella subía para ver si estaba vivo. Mi papá le decía: 'No, yo si tengo una hija con coronavirus no me quiero cuidar más, me cuido solo por Tiziana, si tengo otra vida no quiero tener hijas porque sufro mucho'", dijo entre risas, demostrando que ya está más relajada después del susto inicial.

Desesperado y preocupado, Ova se planteó viajar hasta Turín para acompañar a su niña. "En un momento mi papá se quería venir para acá, pero le dije que estaba loco ¡Me muero! Yo le preguntaba a mi hermana si papá estaba enojado conmigo, y me decía que no... pensé que a lo mejor se molestaba porque me enamoré de un chico que vive en el país más infectado. Estaban súper preocupados".

A diferencia de lo que todo el mundo creería, mientras Ova no podía controlar su emoción, Catherine se mantuvo con templanza . "No sé si es que mi mamá trata de mostrarse más tranquila, pero es más fuerte para estas cosas, trata de no preocuparme tanto. Mi papá no tiene filtro, me habla todos los días y me pregunta siempre lo mismo, porque piensa que le miento. Lo que pasa es que yo me venía sintiendo mal desde antes que me dijeran que tenía coronavirus y a él no le conté porque me daba cosa decirle que tenía síntomas sin saber si me iban a hacer el test. Era preocuparlos sin poder darles una respuesta. Ahora tiene miedo que le mienta con todo"

Hoy, tanto Oriana como su novio, Paulo Dybala , se encuentran bien y camino a recuperarse por completo. "Por suerte estamos mucho mejor. Yo ya casi no tengo síntomas y Paulo tiene un poquito de tos y no le siente el gusto a las cosas, pero estamos muchísimo mejor, muy bien".

Hace unos días, Catherine también había contado que su marido estaba muy nervioso con la situación. "Al Ova te lo regalo, parece un león enjaulado, está histérico. Se angustia mucho, no quiere ver nada en la tele", señaló. "Estamos como con una gran psicosis. Después de que me dieron la noticia me descompuse, era como si me hubiera comido una piedra. Me dolía la cabeza, el estómago y pensé: 'me lo agarré yo también', pero era por la situación y la angustia".

El sábado 21 de marzo, los jóvenes recurrieron a sus redes sociales para contar el diagnóstico que habían recibido. "Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo en la casa con nosotros para ver si teníamos coronavirus. Hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos", dijo Oriana en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram. "Obviamente estamos bien. Si no, no estaría haciendo este video así. Yo tenía síntomas: tos, me dolían mucho el cuerpo y la cabeza, tenía cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho, y no precisamente para bien. Ahora ya bajaron los síntomas. Estoy mejor. Sigo con esa sensación de cansancio pero ya no estoy tan mal como antes", aseguró la cantante.