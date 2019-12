La reacción de Tini Stoessel ante una polémica pregunta sobre Lali Espósito

Un "like" de la mamá de Tini Stoessel en las redes desató una inesperada polémica

Si bien los rumores de una rivalidad entre ellas siempre existieron, tanto Lali Espósito como Tini Stoessel se ocuparon de desmentirlos, y aseguraron en muchas oportunidades que se respetan como artistas, y que tienen un vínculo muy cordial. Sin embargo, hace unos días, un "like" de la mamá de Stoessel "resucitó" esa supuesta disputa.

"Lali dice que no dará shows en Buenos Aires por la situación del país. Decí la verdad, no llenás ni un bar, caradura, atrevida, ladrona. Tini sí tiene talento y humildad", tuiteó un usuario de Twitter junto a un video de Stoessel en pleno recital. A los pocos minutos de su publicación, Mariana Stoessel, mamá de Martina, le puso "me gusta" a ese posteo, lo cual generó una catarata de comentarios de las fans de Lali, quienes interpretaron ese "like" como un aval a las críticas hacia Espósito que esbozaba el tuit de la discordia.

Como consecuencia, la madre de Tini salió a disculparse, y brindó una explicación. "Disculpá, no es lo que pienso. Vi el video de Tini bailando y no leí lo que decía. No pienso eso de Lali ni de nadie. Mi intención no es ofender", escribió en un mensaje privado que le mandó a una fan.

"Hola, te escribo para decirte que no fue mi intención hacer ese RT, que lo hice porque la vi bailar a Tini y no leí lo que decía. Es más, pienso que lo que dice ese tweet es una barbaridad. No pienso tampoco nada malo de Lali. Disculpá, no fue mi intención. No quiero más problemas entre los dos fandoms. No nos/me interesan esos quilombos. No construyen. Te mando un beso", le manifestó a otra seguidora de Lali, quien simplemente se limitó a dejar un curioso tuit en su feed.

"Reafirmación: Qué bendición los PADRES que me han tocado", expresó la cantante de "LALIGERA", sin explayarse demasiado, pero abriendo la puerta a las especulaciones.

La palabra de Tini. Al ser consultada por un notero del programa Hay que ver, de El Nueve, Stoessel reaccionó con seriedad y no quiso aludir al tópico. "Los 'me gusta' de tu mamá, respecto a los tuits sobre Lali, ¿querés decir algo?", le preguntaron a la cantante. "Ya está todo aclarado. [Mi mamá] ya les mandó un mensaje a los fans pidiéndoles perdón porque fue una equivocación", respondió. "¿Con Lali hablaste?", indagó el cronista. "No, no", se limitó a decir Martina, algo incómoda ante las preguntas.