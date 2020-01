La profunda reflexión de Celeste Cid en el día de su cumpleaños

Celeste Cid cumplió 36 años y lo celebró en las redes con una profunda reflexión Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Celeste Cid está festejando un nuevo año de vida. Por eso, en este día tan especial, decidió recurrir a sus redes sociales para hacer una reflexión sobre su presente, su pasado y lo que desea para el futuro.

"Oficialmente 36. Quienes me conocen saben que me parezco más a la segunda foto, y que claramente mi interior tiene más que ver con la tercera", comienza el texto, que hace referencia a dos fotos de la infancia publicadas. "Mi deseo este año es colectivo, pediré por ello. En lo personal, agradezco a la vida cuando me puso el camino más suavecito y también cuando me sacudió hasta los tropezones, pues de ambas aprendí".

"Siempre los cambios, sabemos, son muy individuales, pero nada florece sin otros. Gracias por sus mensajes tan lindos, aquí desde estos 36 años en el Planeta Tierra, Venus, Saturno y Plutón", culmina el mensaje.

Los 36 años encuentran a Celeste en un gran momento, tanto en lo personal como en lo laboral. La actriz estrena hoy Separadas, la nueva ficción de Polka que protagoniza junto a Gimena Accardi, Mónica Antonópulos, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Julieta Zylberberg y Julieta Nahir Calvo.

En su vida privada, disfruta día a día del crecimiento de sus hijos André, de 15 años, y del pequeño Antón, de 3. "Está bueno reparar y entender que uno tiene una vida hermosa, amigos hermosos, hijos felices y sanos", confesaba hace unas semanas durante una entrevista con LA NACION.

Además de sus hijos, Celeste disfruta del amor de Iván Pierotti, su novio al que presentó hace poco en redes sociales. "Es importante estar con alguien que te dé confianza, que te demuestre solvencia y solidez. Alguien que uno sepa que está para lo que se necesite. A mí no me ha sido fácil encontrar eso. Ni siquiera es algo charlado. Encaja por naturaleza y es súper bienvenido", destacó la actriz.