La China Suarez le respondió a una seguidora que le hizo una observación sobre el uso de filtros en sus redes Crédito: Instagram

Las redes sociales son una puerta abierta a la intimidad de aquellos que las utilizan, y muchas veces, los posteos son cuestionados y criticados por los usuarios. En esta oportunidad, la China Suárez decidió responderle a una seguidora que realizó un comentario en tono crítico hacia la rubia.

El domingo, Eugenia subió un video en donde se la ve disfrutando de uno de los cachorritos que tuvo su perra. Para filmarlo, usó uno de los populares filtros que tiene Instagram, añadiéndole a su cara un delineado y pestañas. "Cómo te cambia la cara con los efectos", le escribió una chica. "Sí mal, a todos. Como en tu foto de perfil que es con filtro. Comunidad IG", le respondió irónicamente la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Domingo perfecto Una publicación compartida por China Suarez (@sangrejaponesa) el 26 de Ene de 2020 a las 10:46 PST

En pocos minutos, otros seguidores de la China comenzaron a contestarle a la chica que hizo el comentario inicial, generando un gran ida y vuelta de opiniones, que incluyó más de 200 respuestas.

Esta no es la primera vez que la actriz decide contestarle a algún seguidor. A los pocos meses del nacimiento de Magnolia, explotó en una catarata de mensajes a todos aquellos que la criticaban por no mostrar la cara de la nena. "Volá de mi Instagram si no te gusta", le respondió a una chica. "Estaba tranquila haciendo un esfuerzo por no responder pero ya fue", le contó a otra sobre la situación.

Ver esta publicación en Instagram Mi cielo Una publicación compartida por China Suarez (@sangrejaponesa) el 19 de Feb de 2018 a las 9:14 PST

Eugenia disfruta de subir a su cuenta de Instagram postales familiares y compartir con aquellos que la siguen su día a día. En las últimas horas, publicó una dulce foto de Magnolia con Bautista, el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña. "Molestando al hermano mayor", escribió junto a la postal.

A través de las redes, también anunció su reconciliación con Vicuña, luego de pasar unas semanas separados.