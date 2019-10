La respuesta de Flor de la V sobre los rumores de crisis con Pablo Goycochea:

Flor de la V negó estar separada de su marido, Pablo Goycochea Crédito: Twitter

1 de octubre de 2019 • 17:07

Hace unas semanas, los rumores sobre una crisis entre Flor de la V y Pablo Goycochea sonaron fuerte en todos los medios. ¿Las razones? Desde hace un tiempo, ya no se los ve juntos en alfombras rojas, eventos o premiaciones, por no mencionar que este año él no la fue a ver a ninguna gala del "Súper Bailando". Sin embargo, la vedette salió a desmentir la noticia y aseguró que está pasando un gran momento personal y laboral.

"Este es un año de mucho trabajo para mí, entre mi programa Flor de tarde, el 'Bailando', preparar la temporada de verano y mis hijos", comenzó la capocómica en referencia a su agitada agenda laboral y personal. Y haciendo una especie de catarsis, agregó: "Descubrí la culpa cuando tuve hijos. Lo que sí aprendí con los años es que la familia es lo más importante. Cuando los hijos nos necesitan, los padres tenemos que estar. Hay ciertas cosas que no tenemos que perdernos. Yo modifico todo para ir y compartir con ellos. Son momentos únicos que luego uno no puede recuperar".

E intentando justificar por qué su pareja ya no la acompaña tanto como antes, confesó que tanto a ella como a su marido les gusta estar muy presentes en la crianza de sus hijos: "Con Pablo decidimos criar nosotros a nuestros hijos. Sí tenemos gente que nos ayuda, pero estamos siempre uno u otro con ellos. A él le encanta llevarlos y traerlos a sus actividades, no lo negocia con nadie", explicó la participante del certamen de baile que ayer brilló en la gala de rock nacional junto a Gabo Usandivaras.

Tras desmentir nuevamente los rumores de crisis con Goycochea, advirtió: "Creo que surgió porque no hay noticia. Ya no quedan esos periodistas que te llaman y chequean la información. El medio está viviendo una crisis, donde lo único que importa es el titular", remató enojada.