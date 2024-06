La rivalidad de Xuxa y Angélica: el enfrentamiento de dos divas que querían el amor de los niños y un encuentro que lo cambió todo

En su momento se ganaron al público brasileño y compitieron fuertemente por el amor del público, aunque con el tiempo encontraron razones para revertir esta historia

Todo comenzó de casualidad. Los programas para niños presentados por conductoras vivían un gran momento. El fenómeno iniciado con Xuxa en Clube da Criança y luego en Xou da Xuxa, sembró las bases para que imitadoras de Brasil y otras latitudes emularan el espíritu del festivo show . La receta, simple, una escenografía colorida, un objeto central del cual la conductora descendía para encontrarse con la audiencia y el público presente en el estudio, un vestuario fuera de lo tradicional y música, mucha música.

El ingrediente ineludible de la fórmula, para que la amalgama de juegos, dibujos animados y publicidades rindiera y cautivara a las audiencias, era la presentadora , razón por la cual los castings comenzaron a bucear en magnéticas figuras femeninas para dirigir a las hordas de infantes que habitarían los sets televisivos vitoreando su nombre.

El reinado de Xuxa se inició a comienzos de la década del ochenta, en un programa pequeño de la hoy desaparecida Rede Manchete. El carisma de la reina de los bajitos capturó a la audiencia y comenzó un negocio en un nicho que, hasta ese momento, era poco explorado por las emisoras. Los canales se limitaban a emitir las animaciones foráneas del momento y a llenar sus espacios publicitarios con comerciales de juguetes y golosinas, y no mucho más.

Casa da Angélica fue uno de sus recordados ciclos

Por ese mismo tiempo, una rubia, también, pero mucho más pequeña, Angélica Ksyvickis, luego rebautizada simplemente como Angélica, por su impronunciable apellido, ganaba el certamen televisivo Chacrinha, con la conducción de José Abelardo Barbosa de Medeiros, conocido popularmente con el mote que daba nombre al envío.

Allí Angélica fue elegida como la “niña más bonita” del programa y aprovechó su popularidad para luego continuar con una carrera de modelo y desarrollarse como cantante profesionalmente, primero en el grupo Ultra leve, y luego, como solista, reversionando la canción “Joe le taxi”, de Vanessa Paradis, como “Vou de táxi”, en portugués.

Pero antes se convertiría en la conductora infantil más joven de la televisión brasileña , ya que a los 12 años la Rede Manchete la llamaría para ser parte de su programación y formalmente en 1987 reemplazaría a Xuxa en el Clube da Criança , ya que Xuxa había firmado con Globo para llevar su show infantil ahí. Así empezaría un duelo sin concesiones entre ambas que las posicionaría como las enemigas más fuertes de la televisión brasileña.

La portada de uno de sus lanzamientos musicales

Si bien en el programa había comenzado junto al actor Luiz Alves Pereira Nieto, conocido popularmente como Ferrugem, al poco tiempo, y tras la salida del muchacho, ella quedaría sola frente al show y comenzaría un estrellato y un vínculo con los brasileños que no se detendría hasta hoy en día.

El duelo y la distancia entre las dos conductoras ganaba en rumores y las publicaciones de la época llenaban sus portadas con nuevos enfrentamientos, exigiéndole también a las audiencias que, de alguna manera, eligieran entre una, descartando a otras figuras como por ejemplo Mara Maravilha, que también tuvo su momento de gloria en la TV brasileña, pero, al ser morocha, no entraba en la lógica de duelo que los medios necesitaban.

Hacia 1988 el éxito de Angélica comenzaba a opacar al de Xuxa, quien iniciaría su plan de expansión por Latinoamérica, España y los Estados Unidos, mientras que ella sumaría otro programa, por la misma señal, Milk Shake, en donde debutaba como entrevistadora, a la vez que los números musicales y las presentaciones en vivo crecían.

Entre las canciones y los programas infantiles, Angélica fue forjando su propio imperio, el que nada tenía que envidiarle al de Xuxa, ni tampoco al de Eliana, la tercera rubia en disputa por la audiencia infantil brasileña que aparecería un poco más tarde en la pelea por el rating.

Creció y se transformó junto al público que siempre la apoyó

Al éxito de “Vou de táxi”, se le sumarían otros hits como “Cuida de Mim”, “Apaixonadors”, “Esperando”, “Se a gente se entender”, “Blue Jeans” y “C’est la vie”. Grabaría, en total, 13 discos. En determinado momento su nombre se licenció para más de 300 productos, que iban desde muñecas y zapatos hasta una revista y golosinas.

Con el correr del tiempo y la baja de la audiencia, por un desgaste natural del formato, llevaría su perfil de conductora de infantiles a ser la presentadora de programas para adolescentes y envíos familiares como Angel Mix, la sitcom Sai de Baixo, la telenovela Um Anjo Caiu do Ceu o Fame (la versión brasileña de Operación Triunfo).

Años más tarde, el duelo entre Xuxa y Angélica cambiaría hacia una entrañable amistad que sigue hasta la actualidad y que tuvo un punto de inflexión cuando la reina de los bajitos se liberó de Marlene Mattos, su histórica manager, a quien muchos apuntaron como la que creó esta rivalidad. En 2004, conduciendo Video Game, con su marido, Luciano Huck, encabezarían un histórico e icónico match contra Xuxa, que puso el punto final a la enemistad.

Más allá de varios encuentros televisivos y personales, en 2023 juntas , y sumando a Eliana, la otra estrella de los infantiles, se presentarían juntas, por primera vez en Criança Esperança, el especial de la televisión brasileña que ayuda a niños y niñas al estilo de Un sol para los chicos.

Para subrayar lo icónico del encuentro durante la presentación, Eliana dijo: “Toda nuestra vida han intentado hacernos pasar por enemigas. No lo consiguieron. En lugar de rivalidad, optamos por la amistad y la sororidad. Hermandad rima con solidaridad y sororidad, palabra que significa unidad entre mujeres. No más competencia, más respeto y admiración . Sigamos adelante, en la televisión, en un taxi o en un barco. Tomamos rutas diferentes, pero siempre estamos juntas, y juntas somos más fuertes. Las mujeres unidas pueden llegar mucho más lejos”.

En el especial, conducido por Ivete Sangalo y Marcos Mion, este dijo: “Estoy impactado porque soy de la época en que estaba prohibido que estas tres (mujeres) aparecieran juntas, impensado”.

Y esa no fue la única vez que estuvieron juntas en un especial, cuando Angélica estrenó en Globoplay su programa Angélica: 50 & tanto, una serie de especiales en las que dialogaba sobre diferentes temas, Xuxa participó.

En dicho capítulo, Angélica recordó “En aquella época, recuerdo que una de tus directoras se me acercó en el camerino y me dijo: ‘Cámbiate el pelo’. Y yo le dije: ‘¿Por qué?’ ‘Porque Xuxa quiere que te lo cambies’. Le dije: ‘No puedo cambiármelo porque va con mi traje’. Tu estabas en el otro camarín, no nos hablábamos. Así que lo que nos decían no sabíamos si era verdad o no. Entre otras cosas porque ella (por la directora) creó una barrera para que nadie pudiera acercarse. Ella dijo: “Entonces, voy a decirle”. Me dijo que estabas muy disgustada y que incluso no querías subir al escenario conmigo, así que lo hicimos por separado. ¿No es una locura?”. Xuxa sorprendida por el relato, sólo atinó a decir: “Intento imaginarme diciéndole: ‘quítate ese pelo’. ¿Yo diciendo eso?”, a lo que Angélica estuvo de acuerdo: “Yo tampoco me lo imagino”.

En la actualidad son íntimas amigas, pero, también, trabajan en conjunto por causas diversas, como por ejemplo una para que los perros perdidos de Río Grande do Sul, tras las inundaciones que azotaron la región en el mes de mayo, puedan encontrar a sus dueños, y, si no vuelven con ellos, puedan encontrar otro hogar y una familia que los albergue. La campaña se llamó “Procura-se um amigo”.

Y además en breve estrenarán en Disney+ en Brasil y toda la región la serie Tarã, en donde vuelven juntas a la ficción tras una pequeña participación de Angélica en el film protagonizado por Xuxa, Xuxa y los duendes, donde Angélica encarnaba al hada Melissa.

Superando cualquier enemistad y celos, esta dupla, que supo vivir momentos de enfrentamiento descarnados, que además eran promovidos por la prensa y los medios de la época, pudo dar vuelta la página y comenzar un relato completamente nuevo, plagado de amistad, encuentros y trabajos en conjunto.

