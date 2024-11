La salud de María Valenzuela: cómo está a un mes de su internación y qué dice su hija

“Mi mamá, realmente, está todos los días un poco mejor. La escucho cada vez mejor. De verdad, sale adelante poco a poco ”, le confió Malena Mendizábal a LA NACION, sobre la salud de María Valenzuela. La actriz está internada hace un mes en una clínica de Ituzaingó, con un cuadro de estrés y angustia. Malena habla a diario con su mamá y va a verla cada vez que puede “porque está en zona Oeste y yo vivo en Pilar y es lejos para ir en colectivo, porque no manejo”, detalla. Se la nota entusiasmada con los avances que hace diariamente Valenzuela y está pendiente de cada necesidad de su mamá, al igual que sus hermanos, Juan y Julián.

Recordemos que la actriz decidió internarse voluntariamente hace un mes en una clínica de rehabilitación en la que estuvo Diego Maradona. A pesar de que estaba protagonizando la obra Tom, Dick y Harry, junto a Mariano Martínez, Mercedes Funes, el Bicho Gómez y Yayo, María Valenzuela estaba angustiada desde hacía unos meses y cuando sufrió un pico de estrés entendió que debía hacer algo y decidió dar un paso al costado. Fue reemplazada por Claribel Medina y, al menos por un tiempo, no volverá al teatro.

Hace unos días Malena publicó un comunicado en sus redes sociales. “¡Hola a todas las personas que están preocupadas por mi mamá! No se preocupen de más. Ella está bien. Tuvo una mitad de año duro por cuestiones personales, pero dentro de poco vuelve a las pistas”, escribió.

En A la tarde, por América, Daniel Ambrosino contó hace unas semanas que Valenzuela le había confesado que “perdió el deseo, las ganas de hacer cosas y estaba muy cansada. Ya ni al teatro quería ir”. Y el periodista continuó: “En los últimos tiempos, en tres días había dormido nada más que 14 horas y había comido solo una galletita, es por eso por lo que tomó la decisión de internarse. Malena estuvo con los médicos que la están tratando y le dieron toda la información”.

Sin embargo, esas semanas se hicieron un poco más largas porque, si bien la actriz está bien, todavía necesita recuperarse y descansar. Ya se sabe que no hará la temporada de verano en Mar del Plata con la obra Tom, Dick y Harry.

Años difíciles

María Valenzuela junto a su hija Malena, quien padece secuelas de un ACV que sufrió dos décadas atrás Gentileza Revista GENTE - Archivo

Además, en junio pasado, se le sumó a su vida un capítulo por demás traumático: un grave accidente automovilístico cuando manejaba junto a Malena y fueron embestidas por una camioneta que arrastró su auto hasta un poste de luz, dejándolas con heridas y en un estado de shock. Valenzuela tuvo que ayudar a su hija a salir del vehículo, que comenzó a despedir humo. El auto quedó absolutamente destruido y durante meses intentó que la compañía de seguros le pagara. “Estamos en reposo absoluto. Con muchos dolores. Pero estamos bien. La sacamos barata gracias al Señor. Las dos tuvimos lesiones, algunas graves, heridas y golpes en las costillas, pero estamos bien”, dijo la actriz por entonces.

Los íntimos dicen que estos últimos años no fueron fáciles para Valenzuela. Hace un tiempo perdió todos sus ahorros en un proyecto que se truncó: se trataba de una inversión en un campo a unos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, para hacer un hotel y un restaurante. “ Perdí todo . Entonces, ahora es volver a empezar. Lo que tenía ahorrado lo perdí con un proyecto que era mi sueño”, contó en La peña de morfi, por Telefe.

En 2022, además, contó que sufrió una mala praxis por un tratamiento odontológico, por lo cual no podía comer sólidos, ya que le provocaba un terrible dolor. Llegó a pesar 35 kilos. “Hace tres años comencé un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permitía comer. Estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta”, decía entonces.

María Valenzuela siempre fue una guerrera . Recordemos que en 2003 su hija Malena, fruto de su relación con el periodista Juan Carlos Mendizábal tuvo un accidente cerebro vascular y estuvo internada más de un mes; Malena tuvo que volver a aprender a hablar, caminar y comer. Esos momentos de angustia volvieron cuando, este año, la actriz habló de su enorme preocupación por la falta de acceso a los medicamentos que necesitaba su hija, ante los recortes presupuestarios implementados por el gobierno de Javier Milei. “Quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV, por la que sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedios. Eso le servía para todo el mes, pero fui a retirar la medicación y le dieron una sola caja, es decir que dos cajas fueron anuladas, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar, hay chicos que se están muriendo por temas de enfermedades oncológicas, ¿qué hacemos?”, decía hace unos meses.

Liliana Podestá Por