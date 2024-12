La triste razón por la que Nicole Kidman busca acercarse a sus hijos, Connor e Isabella

Hace muchos años que la relación de Nicole Kidman con sus dos hijos mayores, Connor e Isabella, no es la mejor. La actriz adoptó a ambos cuando eran tan solo unos niños, durante su matrimonio con Tom Cruise, y desde la separación, ellos optaron por mantenerse cerca de su papá y alejarse de ella.

Sin embargo, en este último tiempo, la ganadora del Oscar estaría dispuesta a hacer todo lo posible para volver a tener contacto con Connor e Isabella. Según una persona cercana a la familia, Kidman estaría muy triste tras la muerte de su madre, quien falleció en el mes de septiembre, debido a que la mujer nunca tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus nietos .

“ La muerte de su madre ha hecho que Nicole no quiera perder más el tiempo . A Janelle le dolió que ella y su marido, Antony, se alejaran de Isabella y Connor”, le dijo un amigo de la familia a la revista australiana New Idea. “Fueron sus dos primeros nietos y eran muy unidos a ellos. Antes de su muerte, los dos lamentaban profundamente no haberlos podido ver en persona”, añadió la fuente. Según se pudo saber, este dolor del pasado sería el que actualmente se encuentra “alimentando una necesidad de reconciliación adecuada” .

Nicole Kidman rehizo su vida sentimental de la mano de Keith Urban, con quien lleva 19 años en pareja

Kidman y Cruise adoptaron a Isabella (hoy de 31 años) y Connor (de 29), a principios de los 90. En 2001, los por entonces niños sufrieron el mediático divorcio de sus padres, quienes si bien en un principio compartían la tenencia de sus hijos, pronto comenzaron a distanciarse de la actriz, al parecer a instancias de la Iglesia de la Cienciología. “Tomaron su decisión para ser cienciólogos y, como madre, es mi trabajo amarlos. No importa lo que haga tu hijo, los hijos tienen amor y tienen que saber que hay amor disponible y yo estoy abierta“, le dijo la estrella a la revista WHO hace algunos años.

Este distanciamiento provocó que la actriz se perdiera varios momentos claves de la vida de Isabella y de Connor. Por ejemplo, cuando Connor se casó, en 2019, no fue invitada a la boda, como sí lo estuvo su padre. Tampoco estuvo presente en la boda de Isabella.

Luego de su divorcio de Cruise, la actriz volvió a rehacer su vida con el cantante de música country Keith Urban. Y de ese matrimonio nacieron Sunday Rose, que hoy tiene 16 años, y Faith Margaret, de 13.

¿Qué es de la vida de Isabella y Connor?

Connor y Bella Cruise, hace unos años Instagram

A pesar de ser hijos de dos grandes estrellas de Hollywood, tanto Connor como “Bella”, así la llaman cariñosamente en su entorno, mantienen un perfil bastante bajo. Mientras que él casi no aparece en redes sociales y ante las cámaras, ella cada tanto deja ver un poco de su vida y usa públicamente el apellido de su mamá, algo que llama la atención debido a la distancia que mantienen.

Egresada de la prestigiosa academia londinense Delamar de maquillaje y peluquería, Bella se dedica a la pintura y vende online sus obras, enmarcadas o impresas sobre remeras, bolsas, fundas de celulares y pins. Sus trabajos pueden verse en su cuenta de Instagram, @bellakidmancruise. Desde hace seis años está casada con un joven llamado Max Parker, y cada tanto, rompe su hermetismo y se anima a publicar alguna foto suya en las redes sociales, en donde mayormente comparte imágenes artísticas.

Connor, por su parte, se inclina por la cocina y la pesca. El joven también es fanático del básquet y el béisbol, y cada tanto publica imágenes de sus travesías en el mar. Además, se gana la vida como DJ: a través de su música viaja a distintos lugares del mundo.

