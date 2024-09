La verdad detrás de “las turbulencias” dentro de la familia Cormillot y el apoyo al duro momento que vive Estefanía Pasquini

Escuchar

Los supuestos conflictos que atraviesan a la familia Cormillot volvieron al centro de la escena: este jueves trascendió que la relación entre Renée y su padre, Alberto , no está en su mejor momento . Fue la misma cocinera y proteccionista de animales quien dejó entrever el distanciamiento; el patriarca de la familia, como así también su esposa Estefanía Pasquini y su hijo Adrián, le bajaron el tono a la disputa.

Todo comenzó con la ausencia de Renée en el festejo de cumpleaños de Alberto. Alertado por el faltazo, el periodista Fede Flowers le consultó a la cocinera el motivo. “No estaríamos en las mejores épocas en las relaciones”, respondió. Luego, agregó que en la familia “hay turbulencias” y que por ahí es ella porque es “la oveja negra de la familia” .

Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini, Adrián Cormillot y el pequeño Emilio cuando era todavía un bebé

“ Quizá ella se pueda sentir de alguna manera mal por algo, pero yo con ella no tengo ninguna disputa ”, confirmó en diálogo con LA NACIÓN Alberto Cormillot. Desde su clínica, el afamado médico reveló que su relación con Renée tuvo “muchos altibajos en el transcurso de los últimos 40 años” pero que hoy mantienen un vínculo bueno. Incluso, dio un ejemplo concreto: “Ayer me presentó 15 proyectos para hacer acá, de los cuales aprobé 7 u 8. O sea que, que yo sepa, no hay ninguna disputa”, completó.

“No hay cosas graves”

Pasquini, quien ayer confirmó que Renée no tiene relación con el pequeño Emilio -el hijo de tres años que comparte con Alberto-, intentó aclarar lo que se dijo de la relación de su marido y su hija mayor. “ Me parece que se malinterpretó. Una cosa es cuando hay turbulencias, como discusiones o lo que puede pasar entre un padre y una hija, y otra cosa es ´distanciados´. Eso me suena a que no nos vemos o no hablamos ”, explicó.

En ese sentido, la nutricionista se puso en línea con su marido y habló de conflictos pasajeros. “Son las peleas boludas que uno puede tener con el padre. No es que no tengan relación. Me parece que la turbulencia se tomó para otro lado”, explicó, y se volvió a desmarcar: “Es un tema padre e hija”.

Consultada sobre su actual relación con Adrián Cormillot, el otro hijo de Alberto de su primer matrimonio con Monika Arbogast, Pasquini explicó por qué el vínculo con él es diferente. “A Adrián es más lo que lo veo, comparto pacientes. Por ahí ella vive más lejos, no siempre está en la clínica, entonces de eso depende si viene a comer o no. No es tan habitual. No es que no hay relación de ´no te hablo´. Y turbulencia puede ser por alguna boludez tipo ´yo quería el consultorio acá y me lo pusieron allá´. A eso me refiero, a que no hay cosas graves ”, aclaró.

Estefanía, Alberto y el pequeño Emilio Foto: Soledad Rubio @solerubio

Para cerrar el tema, Pasquini quiso explicar la falta de cotidianidad con Renée con la dinámica familiar: “No es lo mismo la relación cuando son nenes chiquitos, que los padres comparten la tenencia. Ahí sí los tendríamos acá en casa y los veríamos más seguido. Como son grandes, tienen sus vidas, uno tiene su esposa y salen con amigos. Es distinta la relación”.

Adrián Cormillot aseguró que no estaba al tanto de “las turbulencias” entre su hermana y su papá y manifestó su apoyo absoluto a Pasquini por el momento que le toca atravesar: el padre de la médica tiene Alzheimer y le diagnosticaron cáncer. “ Lo que estoy procurando yo, de mi parte, es bancar a Estefanía que está muy mal con el tema del padre. Eso es lo que nos ocupa ahora”, aseguró .

Un momento muy difícil

Fue la propia Pasquini quien a fines de agosto compartió su angustia en las redes sociales. “Mi papá tiene Alzheimer, hace pocas semanas también nos dieron el diagnóstico de cáncer. Si ya tenía terror de perderlo, porque cada día lo pierdo más, con este diagnóstico enloquecí”, confesó junto a un video plagado de postales familiares. “Me dormía llorando y me despertaba llorando, ese miedo de no saber cuál de los dos me lo sacaba antes”, continuó su extenso texto.

“La vida es esto... Con buenas y malas, si te quedas tirado porque muchas veces dan ganas de eso, acordate que se pasa rápido y no hay tiempo que perder, apúrate para vivir más de eso que te hace bien. No pierdas el tiempo peleando con lo que está pasando porque perdés tiempo en disfrutar lo que sí sigue estando”, reflexionó.

“Tiene un melanoma, es un cáncer de piel”, explicó Pasquini a LA NACIÓN. “Yo soy hija única y estaba muy asustada”, reveló cuando se enteró de la situación. Además, explicó lo complejo del tratamiento por el Alzheimer. “Tenemos que estar muy encima”, aclaró, y contó que pronto lo van a operar y luego tendrá que enfrentar un tratamiento inmunológico. “ El Alzheimer es lo que me destruye. Y lo que peor me pone es el pensar ´cuánto tiempo más se va a acordar de Emilio, de mí´. Eso me da mucho miedo ”, lamentó.

Por último, contó que Cormillot estuvo todo el tiempo atento a la situación y siempre la acompañó, tanto a ella como a su papá: “Estoy muy acompañada por mi familia. Alberto está presente siempre, viendo a qué médico tiene que ir, que tiene que hacer y esas cosas. Nos contactó con médicos muy buenos. Lo estamos llevando muy unidos”.

