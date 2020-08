Lali, junto a Montes y Rivas, días antes de bajarse del proyecto musical Crédito: Instagram

28 de agosto de 2020 • 12:28

Lali Espósito tenía un proyecto con el cantante español Omar Montes que decidió suspender, luego de ser advertida por sus seguidores de que la exmujer del artista lo había denunciado por violencia de género.

Muy comprometida con el empoderamiento femenino, Lali es parte del Colectivo de actrices argentinas que brega por los derechos de la mujer, motivo por el cual al conocer las acusaciones que hay en contra de Omar Montes habría decidido evitar trabajar con él.

El aviso

Montes compartió en su cuenta de Instagram un video junto a Espósito y Chema Rivas, en el que se lo ve bailando dentro del estudio junto a los otros dos artistas. Ahí iban a grabar un remix de "Mil tequilas". "Uooo ooo Lali con su amiga llegó... @chemarivas @lalioficial. ¿Quién espera este palito? #MilTequilasRemix", había escrito el español en la publicación.

Recordemos que Espósito está en España rodando Sky Rojo, la serie de Netflix producida por Álex Pina (La casa de papel) en la que interpreta a una prostituta que escapa de su proxeneta junto a otras dos compañeras (interpretadas por Verónica Sánchez y Yany Prado).

Mientras pasa sus días en la Península Ibérica, la artista argentina se hizo tiempo para hacer algunos proyectos relacionados con su otra gran pasión, la música. Fue así como se topó con Montes, pero lo que no se imaginó Lali es que el cantante estaba acusado de agresor. Algo que en tiempos de redes sociales no tardó en llegar a oídos de la ex Casi Ángeles. A raíz de las imágenes que circularon en donde se la veía junto al español, sus fans le avisaron que tuviera cuidado y que "saliera de allí". En 2019, la madre del hijo de Omar Montes lo denunció por violencia de género, y en octubre pasado el músico debió presentarse a declarar en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Al momento, Lali decidió no continuar con el proyecto junto al español. Si bien no hubo explicación ni comunicado oficial, se estima que este cese de actividad tendría que ver con la acusación que hay en su contra.

El encargado de anunciar la baja de Lali fue la tercera pata del proyecto, Chema Rivas, el autor del tema y lo hizo a través de un video en el que dijo: "Lali is out" ("Lali está fuera"). El mismo, tras ser criticado, fue borrado de sus redes. Ahora lo que puede verse es otro video en donde explica los motivos de la ausencia de la argentina: "Lali al final no va a salir. Básicamente, llevamos tres meses buscando fecha para grabar el videoclip, voces y se ha ido posponiendo. Creo que el remix necesita más atención de la que se ha puesto". Además suma que no es "nada personal", aunque deja entrever que no le gustó la actitud de su colega. Y sobre Montes, aclara: "Me ha dado su palabra desde el primer momento a pesar de ser un número uno y por eso, en cualquier momento el remix va a estar en la calle".