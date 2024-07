Lali Espósito y sus confesiones a Moria Casán: “A mí me llega mucho más el amor del público que los ataques”

Escuchar

“Mañana recibimos en mi nave nodriza a la extraterrestre gladiadora pop”. Con ese mensaje, Moria Casán comenzó a palpitar su esperado encuentro vía streaming con Lali Espósito, después de que el videoclip de “¿Quiénes son?” se alzara con el premio Gardel al mejor videoclip. El tema, que está incluida en el álbum Lali, de la cantante y actriz, cuenta con la participación Casán e incluye algunas de las frases y conceptos de la diva que se convirtieron en icónicos.

El encuentro, efectivamente, se produjo este lunes, a las 18, en Nave nodriza, el programa que Moria conduce en la plataforma Picnic Extraterrestre. El programa comenzó puntualmente, con el característico monólogo de la conductora sobre temas de actualidad, y minutos después se produjo el esperado encuentro entre la “One” y la cantante dentro del estudio.

“ Nuestra invitada del día de hoy es esa niña hermosa que se llama Lali Espósito, una gladiadora que empezó a trabajar desde chiquita, que nació el mismo día que mi nieta Elena, libriana ”, la presentó, como parte de la venta del programa. “¿Cómo la voy a presentar? Con un premio. Es que tendría tanto calificativo... Pero no me gusta leer como hacen otros cuando presentan a alguien. ¡Es un papelón! Como soy una señora regia, estupenda y respetuosa del invitado, le voy a entregar un premio. Y la winner a lo mejor en todo lo que hace es la señorita Lali Espósito. Aquí está tu Martín Fierro”.

En ese momento, hizo su entrada Lali, vestida íntegramente de negro como su anfitriona y con lentes oscuros. “¡Ahora sí! Mirá el valor que tiene que me lo entregues vos”, señaló, antes de fundirse en un abrazo con Casán. “¡Qué bueno que pude venir! Desde el primer programa estamos tratando de arreglar, pero estaba en España”, explicó Lali. Y Casán, entonces, le explicó a la audiencia que el premio que le acababa de entregar a su invitada era un Martín Fierro de la Moda que la cantante ganó el este año y que ella tenía en su poder. La conductora, además, la nombró “oficialmente” como su sucesora, un halago que Espósito recibió con orgullo.

“Nosotras tenemos tanta energía que la tenemos que canalizar, porque si no la disipamos, es un caos. Estuve viendo Factor X, la versión española...”, indicó Moria. Y Lali, sabiendo hacia dónde se dirigía, la frenó, con gracia: “¡Empezamos fuerte! Eso me gusta. A eso vine a La Nave”. Es que durante su participación como jurado en el concurso de talentos, recibió los embates de una participante paraguaya y de todo su fandom. Ella, sin perder el decoro, supo sobrellevar la situación durante meses. “Es verdad que se nos ataca, pero también tiene que ver con lo que una genera. Esto lo hemos hablado... A mí me sale muy natural ver el costado positivo de las cosas; yo veo todo el amor que me llega que, de hecho, me abruma a veces. Las cosas lindas que la gente te dice, que pagó una entrada, que llora en el show... A mí me llega mucho más eso que el ataque ”, afirmó la invitada. Y continuó: “Yo sé que ante un comentario de mierda en las redes sociales, uno se puede abrumar. Pero yo me quedo con lo piola, ¿sabés? Genuinamente me pasa eso, que agradezco porque siento que es mucho más”.

“Vale mucho más eso que cuando te plantean batalla desde lugares muy obvios; la envidia, el resentimiento, el chisme berreta”, agregó Casán. “Mirá si me voy a poner mal por algún hate o alguna situación con el fandom hermoso que tengo”, cerró la invitada. En ese tramo de la charla, distendida, tranquila y enfocada, la conductora reconoció que ella disfruta mucho criticarse a sí misma. “Me gusta mucho ser sarcástica con mis cosas. ¿No te pasa que cuando estás con tu grupo de amigos somos todos un poco haters?”, le preguntó. “Si, claro. Soy una h... de p...”, concedió la invitada.

Tras un repaso de tatuajes alusivos y distintos homenajes que los fans de Lali compartieron en sus redes, Moria señaló: “¡Qué putón patrio sos! Tenés una forma de bailar y de moverte que no la tiene nadie. Hay un paso que no sé si lo inventaste vos o te lo marca tu coreógrafo que sos como una yegua desbocada”. “Yo tengo un show muy coreografiado por Denise, mi coreógrafa desde hace muchísimos años. Es un show de dos horas muy bailado, pero en el medio, entre coreo y coreo, a mí me pasa una cosa y que es estar atravesada por algo que me supera, es como que algo sucede en el éter que me atraviesa y me sale lo que me sale. Nunca estoy midiendo en el escenario cuando estoy fuera de la coreografía; me muevo como me sale”, explicó la invitada.

