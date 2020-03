LAM, de festejo, pero con exangelitas enojadas, cruces y ausencias llamativas

Pelea vintage: Nancy Pazos vs Yanina Latorre

Esta mañana, la pantalla de eltrece se vistió de gala. Los ángeles de la mañana , el programa conducido por Ángel de Brito, cumplió 1000 emisiones al aire y lo celebró con Adrián Suar como invitado especial, el saludo de todas las angelitas que pasaron por el ciclo y muchas anécdotas. Fiel a su estilo de todos los días, no faltaron los cruces y las peleas en vivo.

Lookeadas bajo una misma consigna -mucho brillo y glamour- las angelitas desfilaron en vivo y, tras revivir los mejores momentos del programa a través de un tape , recordaron varias anécdotas, peleas y hasta eligieron a sus panelistas preferidas. "Felicitaciones para todos nosotros, para todos los productores, cronistas y angelitas que pasaron por este programa", lanzó el conductor, emocionado por la buena performance que alcanzó el ciclo.

Minutos después, comenzaron los saludos de todas aquellas panelistas, más de 50, que pasaron por el piso alguna vez. Si bien llamó la atención la ausencia de algunas, como fue el caso de la periodista Mercedes Martí que se justificó por estar subiendo a un avión, la mayoría no quiso perderse el festejo. Flor de la V, Evelyn Von Brocke, Nequi Galotti, Fanny Maldenbaum, Graciela Alfano, Analía Franchín, Laurita Fernández, Amalia Granata, Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Anamá Ferreira, Carolina Papaleo, Esmeralda Mitre, entre muchas más, enviaron sus buenos deseos y recordaron algunas anécdotas compartidas.

Las perlitas: Lanzoni y Pazos

A pesar de ser un programa en el que predominó la emoción y los elogios, no faltó la ironía de algunos mensajes que reavivaron viejas peleas del pasado, tal es el caso de Miriam Lanzoni que últimamente tuvo varias diferencias con Mariana Brey y Yanina Latorre por dudar de su separación. En un doble saludo, la actriz mostró sus dotes actorales en una primera parte llena de reclamos: "¿Qué? ¿Me piden que les mande felicitaciones? ¿Por qué? No paran de romperme (...), de hablar mal de mí. Trabajé ahí, nadie se acuerda la clase de persona que soy, lo trabajadora, lo buena mina, ¿por qué mienten? No les importa y... ¿encima hay que felicitarlos?", remarcó.

Sin embargo, en una segunda parte, Lanzoni recordó los buenos momentos compartidos en su paso por la pantalla de eltrece . "Bueno, a toda la gente que hace LAM los quiero saludar y felicitar por estos 1000 programas en vivo. A vos Angelito que sabés que te quiero mucho, pero también a todo el equipo que está delante y detrás de cámara que trabajan un montón. Yo arranque ahí cuando esto recién empezaba y los conozco y los quiero mucho, así que el saludo es extensivo para todos", expresó ya sin tono de broma.

Algo parecido ocurrió cuando llegó el turno de Nancy Pazos , quién tuvo un polémico paso por el ciclo debido a su enfrentamiento con Yanina Latorre. Con barbijo por el coronavirus y desde la radio, la periodista comenzó con sus buenos deseos: "Angelito, un beso muy grande. ¡Cómo nos divertimos en esa época!". Sin embargo, segundos después, le dedicó unas palabras a su rival número uno, la panelista Yanina Latorre: " Y un mensajito para mi querida amiga, ¿cómo se llamaba? Ah sí, ella, vos... Me dijeron que el otro día estuviste en el recital de Ricky Martin y te fuiste para el palco porque no veías bien. Mi amor, tenés que ser como yo, un poquito más viva que estuve en primera fila a la misma hora y en el mismo lugar", chicaneó aprovechando la oportunidad.

Por supuesto que la respuesta de Latorre no tardó en llegar. "Necesitás grabar un video para contar que estuviste en el recital porque no se enteró nadie. Y el barbijo, señora periodista es para la gente que potencialmente puede contagiar. Burlarte del coronavirus con todo lo que está pasando me parece patético. Sos patética Nancy Pazos, ya te di tus cinco minutos del día y hoy pegás tres notitas en 4 blogs", gritó furiosa.