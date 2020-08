Jorge Lanata se confesó en Mujeres de eltrece. Habló de su antigua amistad con Fito Páez, de Juana Viale y de sus amores

"Las minas son una cosa increíble, cómo no amarlas", arrancó Jorge Lanata en el flamante programa Mujeres de eltrece, que conducen Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez. "Tengo dos hijas, Bárbara que trabaja conmigo, y Lola que tiene 15 años. Cuando Bárbara nació tenía ojos de bebé pero en un momento sus ojos tenían su secreto. Y supe que yo estaba afuera de eso. Las minas son geniales, están mal de la cabeza. Prefiero trabajar con mujeres, no importa si son trans o qué. Yo prefiero que el cupo sea por inteligencia", aseguró, encendiendo un cigarrillo, fiel a su estilo provocador.

"Si me preguntaran qué pondría en mi epitafio diría que soy una persona que intentó ser libre. La mayoría de las veces lo logré. Yo, que soy un desastre, estoy cansado de ser prudente. Haría cualquier barbaridad, por ejemplo me iría del aire, ahora. Una vez lo hice en Montevideo porque todo salía mal y me cansé. Era un desastre ese canal, los camarógrafos laburaban sentados y con el termo debajo del brazo. Me fui al hotel, desenchufé el teléfono y el canal dijo que manos anónimas habían saboteado la transmisión. Pusieron a la Orquesta Filarmónica de Uruguay tocando Chaikovsky. Fue una gran sensación de libertad. Cuando no podía laburar como periodista era dactilógrafo, porque eso hago en la cadena de trabajo. Bueno, fui mozo también. Yo pasaba por cuadruplicado contratos de locación de obras. Horrible. Un día me cansé y me fui a tomar sol y bajé 24 pisos por una escalera de incendio. Yo tengo claro que no necesito estar todo el tiempo en el aire, porque la gente se va a acordar de mi por mi carrera y no por lo que hice ayer. Estuve ocho años fuera de la tele y fui más tapa de revistas que cuando estaba en el aire e hice 30 documentales", rememoró Lanata.

Con ganas de confesarse, el periodista contó: "Soy acomplejado con el tema de la imagen. Es lo que menos me gusta de mí. Los primeros dos años en América laburaba con los monitores al revés. Después estudié mi relación con la cámara. Hoy te hago cualquier cosa y nada me da vergüenza. Hay que decirle a la cámara que vas a "garcharla", no sé... estar cerca. Tinelli lo sabe hacer bien, es un gran conductor. Un día logré librarme de mi imagen".

El conductor luego se prestó a un ping-pong sobre el mundo del espectáculo y en él elogió a Susana Giménez. "No la conozco tanto pero la quiero. Es lo que se ve y eso me acerca mucho a ella. Una vez le regalé una lapicera en un Martín Fierro y se acuerda todavía". De Viviana Canosa, en cambio, dijo: "Me hizo un juicio, y ojalá que lo gane. Creo que está presionada y dice cosas en forma exaltada. No la conozco realmente".

Lanata también habló de Luciana Salazar. "Es mucho más inteligente de lo que aparenta. No es un rol que me acerque pero es lo que es. Y Amalia Granata, lo mismo que Salazar. No tengo contacto", comentó, para luego referirse a Nacha Guevara: "Una vez hicimos una reunión en Ideas del Sur y Nacha pidió que no fumara. Hace mucho tiempo que no se renueva. Tengo una opinión muy mala de los jurados, en general. Me parece que antes de la jubilación, jurado. Gardel no es, será los guitarristas".

Dispuesto a hablar de cada uno de los personajes del universo mediático, Lanata también habló de Yanina Latorre. "Me encanta. Un día la vi en la tele con un tutú revolcándose en el piso y dije que tenía que trabajar conmigo. Es una perra, pero la quiero. Es verdad que ella dice que soy su amor platónico, pero no tendría nada con ella porque soy amigo".

Lanata también habló de De Charly García. "Le tenía celos a Fito Páez y no se por qué, porque es mucho más talentoso. Éramos muy amigos con Fito pero se rompió porque se hizo K. Charly es muy talentoso, desgraciadamente no pudo dejar la droga a tiempo y eso lo perjudicó mucho. Es muy talentoso y se destruyó a si mismo".

Sobre Juana Viale y su actual rol de conductora señaló: "Hace un buen programa. No me gusta cuando se equivoca, dice boludeces y después se desdice. Ahí me parece una tonta. Pero es divina y fotografía muy bien, como Graciela Borges. Me interesa más haciendo el programa que como actriz".

Un momento emotivo de la entrevista fue cuando habló de su mamá e hizo llorar a Solita Silveyra. "Los que tuvimos una mamá jodida nos emocionamos. Y digo jodida en el sentido de que sufrió mucho", comentó la conductora. "Mi vieja no hablaba y tal vez decía sí o no. Tenía una lesión cerebral y estuvo más de 40 años sin poder hablar. Años más tarde me enteré que yo era adoptado -confesó Lanata-. Antes había secretos, nadie decía nada. Odio mis cumpleaños y hay cosas que no hago porque me quedó de esa época, y decían que íbamos a hacer tal cosa cuando mi mamá se curara. Y nunca se curó".

Finalmente, habló de amor y no la pasó muy bien. Cuando Jimena Grandinetti le preguntó qué lo seduce de una mujer, Lanata respondió: "aparte del culo". Y las cuatro mujeres saltaron acusándolo de machista. "Ya no podemos hacer más chistes, estamos todos tan locos. Si al feminismo y no a la trinchera del ovario. De una mujer, me gusta la capacidad de soñar". Y también dijo que su arma de seducción es hablar, "sino sería virgen". Y puso colorada a Jimena cuando le preguntó con qué celebrity tendría una noche apasionada. "¿Cuál es tu nombre? ¿Jimena? Con vos. ¿A ver cómo salís de ahí? Ya sé tu nombre, te estoy jodiendo". Al tiempo que contó que no tiene juguetes eróticos y no los usaría tampoco, contó que hizo muchas locuras por amor: "Por amor hice de todo, como por ejemplo ir a Neuquén y volver en el día. Hice cosas ridículas porque cuando estoy enganchado con una mina quiero estar con ella y no me importa nada el alrededor".