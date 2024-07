Las duras confesiones del hijo de Tom Hanks: de su comparación con Tony Montana a las consecuencias de la adicción

Escuchar

“ Soy un cocainómano ”. Sin vueltas y con una sinceridad extrema, Chet Hanks habló de su adicción a las drogas. El hijo de Tom Hanks, una de las estrellas de Hollywood más queridas y respetadas de la industria del cine, habló de forma cruda de su pasado: se comparó con un famoso personaje de Al Pacino, reveló que llegó a consumir tanta cocaína que ni siquiera los experimentados cocainómanos podían seguirle el ritmo y habló de las duras consecuencias de la adicción.

“La droga con la que tuve más problemas fue la cocaína, amigo”, le contó el actor de Your Honor al influencer de fitness Bradley Martyn en su podcast Raw Talk. “Soy un cocainómano, directamente”, siguió, aunque de inmediato aclaró su situación actual. “Ya no, pero esa es mi droga de elección: la cocaína, hermano, como Tony Montana”, remató en relación al papel que interpretó Al Pacino en el célebre film Caracortada.

Así está hoy Chet, uno de los hijos de Tom Hanks y Rita Wilson instagram @chethanx

Chet recordó que en esa época solía ir a clubes, donde se encontraba con otros “conocidos cocainómanos” en el baño. “ En ese momento pensaba ‘sé que este tipo es un maldito adicto a la cocaína, pero quiero un poco de droga’ ”, recordó, y describió una escena que dejó al descubierto la gravedad de su estado: “Iba a tomar cocaína con los adictos a la cocaína y me decían: ‘Tranquilo, hermano… Espera un segundo. Dale como 15 minutos’”.

Si bien el rapero confesó que aquel entonces nada le parecía “suficiente” y que todo comentó cuando tenía 16 años, con el tiempo se dio cuenta de que la droga es “muy mala” no solo para su corazón sino también para su “alma”. “ Es terrible. Te corroe. Simplemente, te marchitas porque no puedes comer, no puedes dormir ”, repasó.

Esta no es la primera vez que Chet, quien tiene una hija de 8 años llamada Michaiah fruto de su antigua relación con Tiffany Miles, habla de su lucha contra la adicción a las drogas. En 2015, el actor publicó un video en Instagram en el que reveló que había ido a rehabilitación. “Hace un par de meses, vendía cocaína, consumía cocaína hasta que ya ni siquiera podía esnifarla por la nariz porque estaba muy tapada. Incluso fumaba crack”, compartió con franqueza en ese momento.

Una postal familiar del 2010: Tom Hanks, Rita Wilson y Chet Jeff Kravitz - FilmMagic

Según repasó el portal Page Six, Chet también contó hace algunos años que en un momento sus padres llegaron a estar tan preocupados que lo mandaron a un programa de vida silvestre en Utah. “Estuve allí más tiempo que cualquier otra persona que había visto entrar o salir en todo el programa, a excepción de un niño que estuvo allí durante seis meses”, recordó en una entrevista de 2022.

Una relación complicada

Chet es el primer hijo del querido matrimonio de Hollywood que componen Tom Hanks y Rita Wilson. Luego llegó a la familia Truman Theodore. En más de una ocasión, el primogénito de la pareja contó que, lejos de lo que podía llegar a pensarse, se crió en un ambiente tóxico. Incluso llegó a hacerle algunos reproches de forma pública a sus padres.

En 2022, el actor de Empire habló de las dificultades que atravesó por el hecho de tener padres famosos. En un video que subió a YouTube, hizo referencia a la forma en que fue educado y mencionó que crecer en Hollywood fue un “arma de doble filo”. “ Soy un privilegiado, pero no fui mimado. Mis padres no me malcriaron, nunca me dieron dinero sin más. Tenía que trabajar y ganarme todo lo que ganaba, y así ha sido durante toda mi vida ”, aseguró.

Samantha Bryant, Colin Hanks, Rita Wilson, Tom Hanks, Elizabeth Ann Hanks, Chet Hanks y Truman Theodore Hanks AFP

“ Mi experiencia fue aún más complicada porque además de que la fama ya es tóxica, yo ni siquiera era famoso. Solo era el hijo de alguien famoso, así que ni siquiera había hecho nada para merecer ningún tipo de reconocimiento y eso generó mucho desprecio ”, contó un tiempo después en una nota con la revista Empire.

El actor de Shameless destacó, además, que nunca tuvo una “figura masculina fuerte” que lo ayudara a atravesar los momentos difíciles. En su caso, la forma de procesar ciertas frustraciones consistió en desarrollar actitudes autodestructivas que estaban marcadas por la ira y una predisposición “fiestera” que no resultó en nada bueno.

A dos años de aquellas declaraciones, esa tensa relación con Tom Hanks parece haber quedado en el pasado: en diciembre del 2023 el joven compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a su padre. Para describir la postal eligió la palabra “equipo”.

