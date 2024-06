Las emotivas palabras de Billy Ray Cyrus, dedicadas a su hija Miley Cyrus

Escuchar

El 2024 es un gran año para Miley Cirus. Con tan solo 31 años, pero una carrera que lleva más de una décadas a cuestas, la artista es una de las figuras más relevantes de la actualidad musical. Cada paso que da es seguido con mucho entusiasmo por sus fans. Y debido a su innegable talento, es que muchas estrellas la elogian incansablemente y, en ese sentido, su propio padre es uno de su mayores seguidores.

En un reciente posteo que compartió en su cuenta de Instagram, Billy Ray Cyrus le dedicó un emotivo mensaje a Miley y rescató una foto de la infancia de la cantante. Allí se aprecia una imagen que muestra a la intérprete cuando era una bebé y a Billy Ray cuando tendría poco más de treinta años (la edad que ahora alcanzó su hija). Junto a esa instantánea, se pueden apreciar dos páginas manuscritas por el músico country, que según él confesó, las escribió luego que la foto fuera tomada.

Miley Cyrus en la última edición de los Premios Grammy Jordan Strauss - Invision

“Uno de mis mejores recuerdos”, escribió Billy Ray en dicho posteo y continuó: “Festival de la Asociación de música country. Ahí estamos Miley Cyrus y yo, rodeado por miles de fans asombrosos en ese predio. Al día siguiente alguien me alcanzó esa foto e inmediatamente escribí ese poema en el micro. Estoy increíblemente orgulloso de ella. Es una sobreviviente y una verdadera artista”.

Más adelante, el músico celebró el talento de su hija y el vínculo de profundo amor que los une. Al respecto, detalló: “Ella aprendió desde muy temprano a amar y apreciar a esos fans que lo hacen todo posible. Ambos festejamos la conexión que tenemos con nuestros seguidores, ¡y estamos agradecidos por cada uno de ustedes! ¡Espero que todos tengan un fantástico viernes! ¡Y ahora a dar rock en todos lados!”.

Un duro momento

La madre de Miley Cyrus contó el “colapso psicológico total” que vivió cuando se separó del padre de la cantante Grosby Group

Tish Finley, la madre de la estrella musical estadounidense Miley Cyrus, confesó que sufrió un “colapso psicológico completo” en 2020, cuando se separó del padre de la cantante, el también cantante Billy Ray Cyrus y perdió a su propia madre al mismo tiempo.

Invitada al podcast Call Her Daddy, Tish contó que con su divorcio y la muerte de su madre en simultáneo sucedieron los dos acontecimientos que más temía en la vida, lo que la llevó a hundirse en una profunda depresión. “Honestamente, no sabía si sería capaz de sobrevivir tras la muerte de mi madre. Durante alrededor de un mes sufrí un colapso psicológico completo. Fue lo peor que me ha pasado en la vida, de verdad”, contó.

Tish y Billy Ray Cirus intentaron divorciarse por primera vez en 2010 ( Crédito: Kevin Mazur/WireImage

“Fue terrible”, prosiguió. “No comía, no bebía, no podía parar de llorar”. Tish reconoció que bajó muchísimo de peso durante esa crisis. “No tenía a mi madre y tampoco a mi marido, mi marido de los últimos treinta años”, añadió. “Estaba muy asustada”. “Después de treinta años, cinco hijos increíbles y una vida de recuerdos, hemos decidido tomar caminos separados”, anunció la pareja en ocasión de su divorcio en 2022, añadiendo que la ruptura se había dado “no con tristeza, sino con amor”.

Pero más allá de lo que la pareja expuso públicamente en ese entonces, tristeza al parecer sí hubo, y mucha, al menos del lado de Tish. Su malestar era tal que hasta llegó a considerar internarse en una clínica psiquiátrica, lo que finalmente no sucedió porque su terapeuta se opuso.

Tish y Billy Ray Cirus se casaron en 1993 en la sala de su casa (Crédito: Michael German/Star Max/IPX)

Las revelaciones de Tish llegaron cuando tanto ella como el padre de Miley tienen parejas nuevas: el año pasado, ella se casó con Dominic Purcell, actor de Prison Break, y él con la australiana Firerose, también cantante y más joven que su hija Miley. Tish dijo a People que ella pensaba que iba a “estar sola para siempre” tras separarse de Billy Ray. “Comprendo por qué las mujeres pueden tener miedo, no solo de abandonar malas relaciones sino de emprender carreras nuevas y todas esas cosas. Yo estaba literalmente aterrorizada”, dijo, y agregó que poder salir de su matrimonio finalmente fue lo mejor que le pudo pasar.

